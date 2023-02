Para muchos una infidelidad es algo que no tiene perdón, pero Alexandrea Acevedo decidió olvidar que su esposo Michael la engañó durante la mayor parte de su matrimonio y decidió seguir a su lado para “no abandonarlo en su momento más oscuro”.

Alexandrea (26), originaria de Orlando (Estados Unidos), quedó abatida luego de descubrir que su esposo, con quien tiene un matrimonio de 5 años, le fue infiel durante tres años y medio. Ella descubrió el engañó en un mensaje de texto en el celular de él.

El mensaje era de otra mujer: “¿Por qué crees que ella se va a enterar?”, decía.

Cuando Alexandrea lo enfrentó, Michael intentó minimizar lo ocurrido y aseguró que era el mensaje de un amigo.

“Al principio fue mucha ira y dolor, muchas emociones y siempre he dicho que la infidelidad es un factor decisivo para mí, y él también lo sabía”, narró la esposa a Daily Mail.

El descubrimiento ocurrió en diciembre del 2022. Michael confesó luego de la evidencia y abandonó la casa que compartía con Alexandrea y sus tres hijos durante una semana. Además de la infidelidad, Michael cargaba con otros problemas, como la adicción al alcohol y el juego.

“Siempre había hablado muy bien de él, así que descubrir que había tenido una aventura fue desgarrador para mí”, confesó Alexandrea y agregó que su primera reacción fue echarlo de casa.

Si bien al principio Michael pensó que era más fácil divorciarse, luego de una noche de beber en exceso se dio darse cuenta que podía intentar arreglar las cosas con su esposa.

Consciente que debía hacer un cambio en su vida, Michael decidió inscribirse en terapia y en Alcohólicos Anónimos para demostrar su intención de redimirse y recuperar a su familia.

“No pensé que podría mejorar las cosas y mi mentalidad, con todas estas otras cosas como la bebida, estaba en el lugar equivocado”.

Alexandrea, al ver que las acciones de su esposo coincidían con las promesas de cambio que hizo, decidió darle una segunda oportunidad.

“Tengo momentos de debilidad, donde pienso que me mintió durante tanto tiempo y ¿qué le impide hacerlo de nuevo? Pero él no quiere darse por vencido y me dice que si le doy una oportunidad todos los días, seguirá demostrándome su valía”, explicó.

Su peor momento

Alexandrea narra que pese a la infidelidad, vio que Michael necesitaba de ella debido a sus adicciones.

“No quería abandonarlo en su momento más oscuro porque siempre ha sido un gran padre y esposo y no tengo grandes quejas sobre él o nuestro matrimonio en general. Cuando me enteré del alcohol y la aventura, me sorprendió y me puso en perspectiva de que él realmente necesitaba a alguien”, explicó.

Michael comenta que este ha sido el mayor error que ha cometido en su vida y que es probable que se arrepienta por siempre, pero Alexandrea sin duda quiere darle otra oportunidad.

“Siento que mi esposo tuvo que pasar por esas cosas o tocar fondo para crecer y ser un gran esposo y un gran padre”, finalizó.

