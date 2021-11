La Policía de Vietnam ha citado a un vendedor de comida callejero que se grabó parodiando al famoso chef turco Nusret Gökçe, más conocido como Salt Bae, días después de que se hiciera viral un video de un alto funcionario del Gobierno vietnamita comiendo carne bañada en oro en el restaurante del célebre cocinero en Londres. El hecho fue criticado en el país asiático.

Bui Tuan Lam, de 38 años, indicó que su intención al hacer el video, no era burlarse de ninguna persona en particular. “El video que hice fue para divertirme y para publicitar mi negocio de fideos. Desde que lo publiqué han venido más clientes”, dijo Lam en declaraciones citadas por la agencia Reuters y añadió que no estaba claro si la citación policial se debía a su publicación imitando a Salt Bae.

Las imágenes publicadas en las redes sociales muestran al vendedor de fideos Bui Tuan Lam imitando al extravagente chef turco Salt Bae, en ellas aparece cortando ceremoniosamente carne hervida y rociando extravagante cebollas verdes en un plato de sopa de fideos al mismo estilo de Nusret Gokce.

Citación policial tras escándalo

La citación de la Policía vietnamita al vendedor de comida callejera se produce luego que a principios del mes de noviembre apareciera un video de Salt Bae que lo mostraba alimentando con un filete bañado en oro de 1.450 libras (2.000 dólares) al alto funcionario del Partido Comunista, To Lam.

En aquella ocasión, los críticos cuestionaron la elección, donde un plato de un filete de carne bañado en oro cuesta mucho más que el salario mensual del ministro en Vietnam, informó la cadena BBC.

El video apareció primero en la cuenta de TikTok de Salt Bae pero, según los informes, fue eliminado después de atraer la atención de los medios de comunicación. Sin embargo, este ha seguido circulando gracias a que otros usuarios de las redes sociales hicieron capturas y copias de la grabación.

La policía de Vietnam suele convocar a activistas y personas que critican públicamente al gobernante Partido Comunista para interrogarlos. Lam, que ha criticado previamente a las autoridades a través de su cuenta de Facebook, dijo que había estado “alzando la voz por una sociedad mejor” y que la policía vietnamita lo había citado previamente para una reunión en abril, sin especificar el por qué.

Se describió a sí mismo en una publicación de Facebook que se subió junto con el video como ‘Green Onion Bae’.

Polémica por los precios de Salt Bae

Nusret, de 38 años, tiene actualmente 17 restaurantes en su cadena y tiene una legión de devotos famosos, incluidos DJ Khaled, Leonardo DiCaprio y David Beckham. Abrió su sucursal en Londres en octubre, con famosos e influencers deseosos de probar los platos de la celebridad de Internet.

Recientemente, un millonario que cenó en el nuevo restaurante de Londres afirmó mediante las redes sociales que “no vale la pena” y que los precios que cobran en el establecimiento son “exorbitantes”.

El chef turco Nusret Gokce, también conocido como Salt Bae, posa para las fotos en su restaurante Nusr-Et de Estambul. (Foto: AFP).

Desde que el chef Nusret Gökçe abriera su nuevo Nusr-Et Steakhouse en el lujoso barrio de Knightsbridge en la capital inglesa el pasado mes de septiembre, más de un comensal se ha visto sorprendido por el excesivo costo del servicio de mesa, el cual llegaba a las 6.900 dólares, y numerosos clientes expresaron a través de las redes su consternación por las cuentas al final de la noche.

Según Chiraag Suchak, un contratista de 33 años que trabaja para bancos de inversión y se identifica como millonario, una comida en el restaurante ni siquiera vale la pena. “¿Cómo podría un hombre justificar cobrar 15 dólares por una bebida o 870 dólares por un filete de carne?”, comentó al medio británico MyLondon sobre su experiencia en el nuevo establecimiento de Salt Bae de Londres.

Los precios de la carta de Salt Bae

Los precio del menú del restaurante de Salt Bae en Londres. (Foto: Nusr-Et Steakhouse London)