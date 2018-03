Tareck El Aissami, vicepresidente de Venezuela , insultó al presidente Pedro Pablo Kuczynski . "El pueblo no acepta que su presidente sea un ridículo que le mueva la colita al imperio", indicó el político venezolano a través de Twitter.

Declaraciones de político llanero se dieron tras afirmaciones de PPK en torno a una vacancia presidencial y su negativa a renunciar a la Presidencia.

"Increíble. Este es el jefe del llamado 'Grupo de Lima'. Se secan compadre", agregó El Aissami en torno a otras afirmaciones de PPK de tener la conciencia limpia en torno a su mandato.



"(...) San Pedro me recibirá allá arriba y me dirá: Pedro Pablo, tú has actuado bien. Yo lo sé. No dejaré que se traigan abajo a este Gobierno que el pueblo eligió. ¡Déjenme trabajar! Es lo único que pido”, precisó Kuczynski en su momento.