¿Cómo ver Infinity War en Netflix desde cualquier lugar del mundo?

La compañía de entretenimiento Netflix anunció a los seguidores de Infinity War que estrenaría su serie para Navidad. Sin embargo, muchos se sintieron decepcionados puesto que la ansiada serie solo fue estrenada en Estados Unidos, pero en esta nota te enseñamos qué debes hacer para verlo.



Sólo debes seguir dos sencillos pasos para poder ver el enfrentamiento entre los héroes más fuertes del mundo contra el titán loco, Thanos. Lo mejor de esto es que estará disponible tanto en español como en inglés y con subtítulos.

Lo primero que debes hacer es entrar al Google Play y descargar la aplicación VPN Easy. Con lo cual podrás trackear tu ubicación estés donde estés y así mismo, te permite escoger con cual de tus app vas a interactuar, por lo cual tendrás que escoger Netflix.

Luego entre las opciones de ubicación tendrás que escoger Nueva York o Miami (en ambos estados está disponible Avengers Infinity War). Una vez hecho estos pasos, te diriges a la aplicación de Netflix, entras y podrás tener el catálogo de estos sitios, donde podrás disfrutar del filme de Marvel.

Cabe resaltar que por el momento esta película solo se encuentra disponible en Estados Unidos, por lo que aún no hay luz verde para un futuro estreno en Lationamérica. Esto es un hecho especial, pues las 17 películas de Marvel no están en este servicio de streaming, así que, si eres un fan acérrimo, no pierdas la oportunidad de ver este filme, una vez más en Netflix.