Venezuela: Policía de Caracas detiene a tres personas por armar tarima de Guaidó

Caracas. La policía de Venezuela detuvo a tres personas que tenían la orden a armar una tarima en el punto de concentración de la avenida Victoria para la manifestación convocada por el presidente encargado Juan Guaidó.

El diputado Winston Flores informó que Freddy Quintero, Ángel Bastidas y Juan García fueron trasladados a El Helicoide. Estos hombres estaban encargados de iniciar los trabajos de montaje en la zona.

Incluso, la policía ordenó desmontar la tarima que iba a utilizar el presidente encargado en este concurrido punto de manifestación.

"La orden fue amedrentar a la compañía que estaba montando la tarima. La PNB se llevó los camiones de la tarima y una planta eléctrica. Ellos creen que haciendo esto no habrá acto este sábado, y se equivocan. El mundo entero, vea como hoy nos confiscan nuestros derechos civiles y políticos”, aseguró Flores a los medios locales.

No obstante, el parlamentario Carlos Berrizbeitia denunció también el abuso de autoridad por parte los funcionarios del régimen esta madrugada.

Freddy Quintero, Juan García y Ángel Bastidas, fueron detenidos por Policaracas y PNB por instalar la tarima para la marcha convocada por el pdte. (E) Juan Guaidó, se encuentran en El Helicoide, el dip. @wfloresvp llamó a los venezolanos a salir a marchar "con más fuerza" #9marpic.twitter.com/rSHuwZ4Eyq — VPItv (@VPITV) 9 de marzo de 2019

“Hoy estábamos cumpliendo como diputados de la AN, con un acto de la AN, y vemos como la fuerza del Estado usurpado viene a irrumpir un acto cívico y democrático. Pero eso no va a detener la marcha y el evento”, sentenció.

Recordemos que, en medio del caos por un apagón que mantiene colapsada a Venezuela, el presidente encargado Juan Guaidó y el líder del chavismo Nicolás Maduro movilizarán este sábado a sus seguidores en una nueva escalada de tensiones en su pugna por el poder.

#URGENTE 1:40 am Funcionarios de Policaracas ordenaron a los diputados Winston Flores y Carlos Berrizbeitia desmontar la tarima en la avenida Victoria, que sería el punto final para las movilizaciones que convocó el presidente (E) Juan Guaidó



Reporta: @GregJaimespic.twitter.com/Vq4JHJguKc — VPItv (@VPITV) 9 de marzo de 2019

#URGENTE Funcionarios de PoliCaracas llegaron a la avenida Victoria ordenando desmontar la tarima que recibirá la marcha convocada por el presidente encargado Juan Guaidó 1:45 a.m. pic.twitter.com/CMw50QGpGb — Gregory Jaimes (@GregJaimes) 9 de marzo de 2019

La masiva falla eléctrica se produce en medio del hartazgo por una fuerte crisis económica, con escasez de medicinas y alimentos y una hiperinflación que ha provocado el éxodo de 2,7 millones de venezolanos desde 2017 según la ONU y que la OEA proyecta llegará a cinco millones este año.

Fuente: Con información de El Nacional y AFP

