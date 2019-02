Carlos Scull: "Este es el momento de Juan Guaidó" [Entrevista]

Desde que se autoproclamó presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó se ha convertido en la principal figura de la oposición al régimen de Nicolás Maduro. Ha recibido un masivo respaldo por los venezolanos, tal como se ha observado en las protestas que convocó ayer. Y también cuenta con el reconocimiento internacional de países como EE.UU., Alemania, Francia, y la mayoría de los estados miembro del Grupo de Lima.

Desde que asumió su función como presidente interino, el joven diputado ha designado a diez representantes diplomáticos para coordinar medidas de su gobierno con distintos países. Carlos Scull es el coordinador del gobierno de Guaidó en el Perú.

Horas antes de que participe en las manifestaciones en Lima de agradecimiento al Parlamento Europeo por el reconocimiento de Guaidó como presidente interino, Perú21 conversó con Carlos Scull.

¿Cuál es su rol como representante diplomático del presidente interino Juan Guaidó?

Represento al gobierno legítimo de Venezuela. Del gobierno del presidente encargado y legítimo constitucional, Juan Guaidó. Mi función principal es servir de enlace entre el gobierno de Perú y el presidente Guaidó. Uno de los temas de la agenda que tenemos es apoyar todos los esfuerzos del gobierno peruano en el Grupo de Lima y en el ámbito internacional para seguir promoviendo el cese de la usurpación de Nicolás Maduro del poder.

Guaidó ha sido reconocido casi unánimemente por varios países de la comunidad internacional, así como también de la oposición venezolana, ¿Qué podemos esperar del presidente interino?

Que el apoyo internacional va a seguir creciendo (nos lo acaban de decir de la manifestación que se ha realizado en Venezuela). Que habrán más manifestaciones de apoyo en todos los ámbitos. A nivel nacional e internacional. Lo que esperamos también es que la presión (internacional) continúe. Cada vez más los actores que se suman a la lucha por la democracia en Venezuela.

Juan Guaidó: "Es hora de que Cuba salga de las Fuerzas Armadas" (Reuters) Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela (Reuters)

Desde que el fallecido ex presidente Hugo Chávez entró al poder hace 20 años, hemos visto varias figuras de la oposición. Igualmente con Maduro. Sin embargo, estos opositores han ido desapareciendo de escena, por así decirlo, tal como ocurrió con Leopoldo López y Antonio Ledezma quienes estuvieron en prisión. Quisiéramos saber en qué se diferencia Juan Guaidó.

Cada líder tiene su momento. Y ahora es el momento de Juan. Él es un joven diputado de la generación de 2007. Esta generación fue la que empezó las protestas contra el gobierno de Hugo Chávez cuando hubo el cierre del canal RCTV. Hubo varias manifestaciones en ese entonces. Y luego fue Guaidó quien impulsó una de las victorias más importantes de la oposición en el mismo año, contra un proyecto de reforma que tenía Chávez en ese entonces. Juan Guaidó está en un momento importante. Es un líder joven, preparado. Le toca estar frente a esta lucha. La está asumiendo con mucha gallardía y coraje. Todos los venezolanos lo apoyamos.



Y también varios países de la comunidad internacional. Especialmente EE.UU. que últimamente ha subido su tono de discurso. Inclusive ocurre igual con Iván Duque, presidente de Colombia...

Sí, ha sido un apoyo inédito. Son muchos países (los que respaldan a Guaidó). El viernes se pronunció el Parlamento Europeo que lo reconoció como presidente encargado. Este es un apoyo importante. Son muchos más países que siguiendo sus propias políticas y lineamientos han expresado su apoyo a Guaidó. Y ha sido un factor fundamental que se suma a la gran mayoría de venezolanos que quieren que Maduro se vaya del poder. Y que Guaidó asuma sus funciones como presidente encargado.

Una percepción que existe por estos pronunciamientos es que mientras Guaidó pide una salida pacífica de Maduro, EE.UU da un discurso duro. Igual que Duque. Y esto lleva a que se hable y tema de una posible intervención militar extranjera. ¿Cree que sea posible?

Las informaciones van a llegar. Y creo que cada país ajusta sus pronunciamientos a su política exterior. Opino que el mensaje de Juan Guaidó es lo que queremos los venezolanos: elecciones libres y justas en paz, democracia y que sean transparentes. Y que los venezolanos puedan recibir esto en paz. Lo que se está pidiendo es el cese de la usurpación, que haya elecciones libres en Venezuela.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, durante ejercicios militares en el fuerte Paramacay, el pasado domingo. (Foto: EFE) El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, durante ejercicios militares en el fuerte Paramacay, el pasado domingo. (Foto: EFE)

Mañana (lunes) se realiza una nueva reunión en Canadá del Grupo de Lima. ¿Qué acciones esperan que tomen contra el régimen chavista?

Lo que esperamos es que, primero, la presión sobre el usurpador aumente. Que se tomen más medidas restrictivas contra funcionarios de la usurpación. Que la presión siga escalando y que otros países, dentro y fuera de la región se sigan sumando a la causa de la democracia por la libertad de Venezuela. Es el punto fundamental. Pero habrá que esperar la reunión del lunes para ver cuál es la resolución final y ver qué medidas se han tomado.

La marcha opositora enviará "un mensaje a la Unión Europea" para agradecer a "todos esos países que muy pronto nos van a reconocer", dijo Guaidó. (Foto: AFP) La marcha opositora enviará "un mensaje a la Unión Europea" para agradecer a "todos esos países que muy pronto nos van a reconocer", dijo Guaidó. (Foto: AFP)

Las marchas que se realizaron el sábado son masivas. Se observa una gran participación de venezolanos y ello se vio también en varias ciudades del mundo, como en Lima. ¿Qué comentarios tiene sobre esta unión de venezolanos?

Mire, esto es lo que aspira la gran mayoría del pueblo de Venezuela, dentro y fuera de la frontera: que se vaya Maduro porque destruyó el país. La gran voluntad del pueblo venezolanos es que se vaya. Desde Hugo Chávez ya se veía esta situación y Maduro acentuó la actual crisis humanitaria. Donde hay escasez de alimentos, medicinas. Donde la inflación supera el un millón por ciento. Que afecta el poder adquisitivo, donde las personas no puedan comprar en el mercado. O conseguir lo que necesitan. Hay hambre, desnutrición. Altos índices de desnutrición y violencia. Las fuerzas de seguridad represivas del chavismo atentan contra la población y dirigencia opositora. Y esto ha ocasionado que ya casi 5 millones de venezolanos se vayan del país.

El chavismo convocó también a manifestaciones para celebrar el 20 aniversario de la toma de poder de Chávez . En medios como CNN se tomó declaraciones de chavistas que señalaron que varios simpatizantes están dispuestos a "morir por la revolución". ¿Cómo entran ellos a la fórmula de gobierno de Guaidó?

Yo creo que el proyecto de Guaidó (el Plan País) es inclusivo. Busca recuperar la democracia para retomar la libertad y el hilo constitucional. Existen casos de personas vinculadas al chavismo que han dado su voz de protesta contra el régimen de Maduro. Estas voces se suman cada vez más y Maduro se está quedando cada vez más solo. Lo que tiene que entender Maduro es que se debe ir, que deje todo y renuncie porque ni siquiera es el presidente. Y así, nosotros podremos ejercer la democracia libre y plena con todos los actores incluidos.

Nicolás Maduro asegura contar con el apoyo de China y Rusia, y alega ser víctima de un golpe de Estado en marcha, en el que Washington usa de "títere" al jefe parlamentario, Juan Guaidó. (Foto: AFP) Nicolás Maduro asegura contar con el apoyo de China y Rusia, y alega ser víctima de un golpe de Estado en marcha, en el que Washington usa de "títere" al jefe parlamentario, Juan Guaidó. (Foto: AFP)

En su presentación en el pleno del Congreso peruano, se observó que congresistas del Frente Amplio y Nuevo Perú (izquierda) no lo aplaudieron. ¿Cómo toma esta postura?

Yo tomo lo que vi: Que la gran mayoría del Congreso, de todos los partidos y las tendencias están unidas en una sola causa. En un mismo afecto y cariño muy emocionante. Al final no me aplauden a mí sino a la causa democrática de Venezuela que está representada en el gobierno legítimo de Juan Guaidó. Es lo que yo me llevó y lo transmití al gobierno del presidente encargado y a a la Asamblea nacional venezolana: que contamos con la gran mayoría de los peruanos y estamos juntos en esta lucha. Y que une a todo los factores en Perú y estamos muy agradecidos por ello.

Finalmente, ¿existe apoyo total de la oposición venezolana a Juan Guaidó?

Sí, por supuesto. Hay pronunciamientos de lideres históricos de oposición apoyando a Juan Guaidó. Y yo creo que todo el mundo sabe el rol histórico que debe jugar la oposición venezolana. No es tiempo para divisiones. Ahora los pronunciamientos de la oposición son de unidad, de respaldo absoluto a nuestro presidente legítimo. Y eso es lo que se mantiene.