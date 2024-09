Venezuela: María Corina Machado convoca a marcha para HOY martes en Madrid (VIDEO)

Para María Corina Machado, la lucha por la democracia no ha terminado. Por ello, ha convocado a una marcha para HOY martes 10 de septiembre en Madrid, España, donde se encuentra su compañero de batalla, Edmundo González.

La convocatoria está dirigida a todos los venezolanos que viven en España, en lo que representa un respaldo absoluto a González, quien esta mañana explicó las razones de su partida de Venezuela.

La concentración será a las 6 de la tarde (hora de España) en la Plaza de las Cortes de Madrid y apunta a que el mundo reconozca a Edmundo González como presidente electo.

LO QUE DIJO GONZÁLEZ

"Tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y nuestro destino como país que no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento. Lo he hecho pensando en mi familia y en todas las familias venezolanas en este momento de tanta tensión y angustia. Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela", señala el comunicado de González, el cual ha sido entendido por algunos como un retiro de la política.

A cada uno de los venezolanos que vive en España, Este martes 10 de septiembre, a las 6:00 pm, en la Plaza de las Cortes de Madrid, TODOS UNIDOS!

Vamos a reivindicar el mandato del 28 de julio!! Hemos superado todos los obstáculos para llegar hasta aquí y lo seguiremos… pic.twitter.com/nB3NjZIJn9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) September 9, 2024

En tanto, el gobierno de Colombia no descartó otorgar el asilo político a Machado y otros líderes de la oposición.

#EsNoticia 🇨🇴🇻🇪 "Colombia es un país de acogida": Gobierno de @petrogustavo no descarta otorgar asilo político a María Corina Machado y otros líderes de la Unidad "Si alguien cumple con los requisitos que establecen las convenciones, estamos abiertos a hacerlo", afirmó el… pic.twitter.com/xHaF3rjUAh — EVTV (@EVTVMiami) September 9, 2024

La salida del líder opositor venezolano Edmundo González el pasado fin de semana y su llegada a España como exiliado "claramente no es el fin de la crisis" en Venezuela, según dijo este lunes el portavoz de la secretaría general de la ONU, Stéphane Dujarric.

De hecho, la ONU sigue estando "muy preocupada por la situación en Venezuela" tras la crisis desatada por las polémicas elecciones del pasado 28 de julio, y reclama a las autoridades "protección total de los derechos humanos", dijo Dujarric en su rueda de prensa diaria.

LA PALABRA DE MACHADO

La líder opositora María Corina Machado reiteró este lunes que "todos los venezolanos del mundo saben que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela", y aseguró que continúan determinados a hacer respetar la voluntad del pueblo.

"Indiscutiblemente, hoy estamos viviendo una coyuntura crítica que pone en riesgo la viabilidad misma de Venezuela como república y como nación", advirtió Machado durante una rueda de prensa virtual.

La opositora venezolana habló junto a representantes de diversos sectores de la sociedad civil sobre el comunicado "Proclama de Unión a la Nación Venezolana", que exige "el respeto a la soberanía popular expresada el 28 de julio".

El documento reitera que Venezuela no tuvo “elecciones libres ni justas”, y exige a todos los poderes públicos del Estado “reconocer lo expresado en las urnas”, en especial “al Consejo Nacional Electoral (CNE), la Fuerza Armada Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia” (TSJ). Además, denuncia que el Estado "profundizó de forma escandalosa la represión" y demanda “la libertad de todos los presos políticos”.

LO QUE DIJO DE EDMUNDO GONZÁLEZ

Machado explicó que ve con buenos ojos el hecho de Edmundo González esté en Madrid: “Él no podía realizar todo lo que tenía que realizar estando dentro de Venezuela. Afuera está mucho más seguro".

También fue enfática al pedir un "apoyo coherente" por parte de los gobiernos del mundo y reconoció que la mayoría de las democracias no han apoyado a Nicolás Maduro y su proclamación como vencedor de las elecciones presidenciales.

“Este es un hecho rotundo que resetea completamente la política en Venezuela. Todos sabemos que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela y lo será esté en Venezuela o esté en cualquier parte del mundo”, expresó Machado, tras subrayar que su lucha, ella la hará desde su país.

“La legitimidad se mantiene. La agenda y la estrategia se mantiene. Tenemos que poner los pies en el suelo y entender la magnitud de lo que tenemos por delante. Lo que a mi me corresponde es hablarle al país. Estoy en Venezuela. Estamos en una nueva fase de lucha y seguimos avanzando”, sentenció Machado, quien en esta ocasión no respondió preguntas de los periodistas.

