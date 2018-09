Isnardo Bravo, periodista de Venezuela , fue liberado luego de pasar nueve horas detenido por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) que le impidieron concretar un viaje a Estados Unidos junto a su menor hija.

"Acaba de ser liberado el periodista Isnardo Bravo (@isnardobravo), luego de casi 9 horas detenido de forma ilegal", dijo en Twitter el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP).

El comunicador fue retenido por funcionarios de migración en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, y posteriormente trasladado a la sede de la DGCIM donde lo interrogaron sobre el caso del fallecido policía rebelde Óscar Pérez, conocido por su ataque a la sede del Tribunal Supremo de Justicia.

Tras su liberación, Isnardo Bravo indicó que su detención le tomó por sorpresa y que las autoridades del DGCIM lo interrogaron "en calidad de testigo" sobre el caso del expolicía rebelde, fallecido en enero pasado durante un operativo de las fuerzas del orden.

Este es el relato del periodista @isnardobravo sobre la detención de la que fue víctima este #24Sep.



Bravo estuvo detenido durante nueve horas por funcionarios del Dgcim, tras una prohibición de salir del país elevada desde el mes de febrero pic.twitter.com/9COwGpiPlF — SNTP (@sntpvenezuela) 24 de septiembre de 2018

En declaraciones al canal en línea VPI, para el que trabaja, dijo que durante la retención lo trataron con respeto, pero que "por supuesto" pasó un mal rato.

"Me hicieron firmar una caución para que no dé declaraciones sobre el caso", agregó al tiempo que señaló que los militares le dijeron que no tiene prohibición de salida del país y que tampoco le retuvieron el pasaporte.

El periodista fue detenido durante horas de la mañana de este lunes cuando se disponía a viajar a Miami junto a su hija. Tras la retención que sufrió dijo que seguirá en Venezuela cumpliendo con su trabajo como periodista pero que ahora cuidará los comentarios que haga en sus redes sociales.

La detención de Isnardo Bravo ocurrió en medio de las constantes denuncias del gremio de periodistas venezolanos, que insiste en señalar ataques a la libertad de expresión en el país.

