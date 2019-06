Juan Guaidó frustra intento de secuestro de su equipo en autopista de Caracas [VIDEO]

Caracas. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó , frustró este miércoles un intento de secuestro por parte de un grupo civil armado a su equipo de seguridad en la autopista Francisco Fajardo de Caracas.

" Presidente (E) de la República, Juan Guaidó, frustró intento de secuestro de su equipo de parte de grupo civil no identificado con armas largas", indicó el Centro de Comunicación Nacional por medio de su cuenta oficial de Twitter.

Además, el canal de comunicación informó que este grupo armado no logró su cometido y tuvo que huir del lugar de manera inmediata.

" El grupo armado pretendía secuestrar a los miembros del equipo en plena autopista Francisco Fajardo y conducirlos al DGCIM, hasta que arribó el Presidente (e) @jguaido y frustró la arremetida", agregó.

#26Jun Asimismo, un grupo de civiles no identificados se encontraban con armas largas al momento del secuestro, así lo dio a conocer el Centro de Comunicaciones (@Presidencia_VE). pic.twitter.com/zxwhWxAXPc - @VPITV — Reporte Ya (@ReporteYa) 26 de junio de 2019

Según el diario El Nacional de Venezuela, se presume que el grupo armado quería llevarse al equipo de Juan Guaidó a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Otro medios locales han mencionado que Juan Guaidó se estaba trasladando hacia la Universidad Metropolitana en Caracas para participar de un foro con Conindustria.

Hace dos días, Juan Guaidó, jefe del Parlamento reconocido como presidente interino por más de cincuenta países, y su esposa, Fabiana Rosales, denunciaron que habían sufrido amenazas del régimen de Nicolás Maduro.

En un video enviado al Foro Atlántico, Fabiana Rosales agradeció a los asistentes por la invitación y por comprometerse con la causa de Venezuela, pero afirmó que no pudo dejar el país para participar, como estaba previsto inicialmente.

" Me habría encantado (asistir), pero por la persecución que todos conocen del régimen, amenazas de no dejarnos salir de Venezuela, me impiden hoy acompañarlos", dijo al lado de su esposo.

Además, Guaidó acusó a las autoridades de Maduro de "haber secuestrado" a Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional, y Roberto Marrero, jefe de su despacho, y de allanar los derechos de otros veintidós legisladores.

Con información de EFE