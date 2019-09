Caracas. Juan Guaidó suspendió este sábado su participación en un mitin en Caracas en Venezuela por incidentes con partidarios del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, denunciaron su equipo de prensa y manifestantes.

La actividad incluía una caminata en la zona de El Guarataro, pero los disturbios motivaron que Guaidó, quien tenía previsto arribar en motocicleta, finalmente no participara, según su oficina de comunicaciones.

"Hoy solo les queda la violencia", publicó el jefe parlamentario, reconocido como presidente encargado por medio centenar de países.

Un grupo de "colectivos" dispersaron a decenas de opositores que se concentraron en la entrada del suburbio con carteles que rezaban "no más dictadura".

Es claro y evidente que la usurpación perdió el respaldo de todos los sectores del país, y que hoy solo les queda la violencia como herramienta.

A pesar de que intentaron intimidar, nuestra gente se organizó y unidos salieron a las calles sin miedo. pic.twitter.com/Y1MVQXaHZQ — Juan Guaidó (@jguaido) September 21, 2019

La marcha se cumplió pese a los incidentes, destacó el opositor.

Miguel Salinas, docente de 40 años, aseguró que esperaba a Guaidó cuando los seguidores de Maduro comenzaron a lanzar piedras contra manifestantes y periodistas. "Hubo enfrentamiento verbal y de golpes, y tiros al aire para amedrentar", denunció.

Los oficialistas también golpearon una camioneta en la que se trasladaba parte del equipo de Guaidó.

Un camarógrafo recibió una pedrada en una rodilla, denunciaron medios locales.

En paralelo, seguidores del chavismo marcharon ese sábado como parte de la campaña "No More Trump" (No Más Trump), en la que el gobierno sostiene haber recaudado 12 millones de firmas en rechazo a las sanciones de Estados Unidos a Venezuela.

Desde que se proclamó mandatario interino en enero, Guaidó presiona a Maduro para que abandone el poder y sean convocadas nuevas elecciones, pues considera fraudulento el proceso que llevó a la reelección del líder socialista en 2018.

Y a la Comunidad Internacional le reiteramos nuestro compromiso para acabar con estos grupos paramilitares, y fortalecer la paz de nuestra región que hoy se ve vulnerada por el Régimen Usurpador. pic.twitter.com/eSGZDr805S — Juan Guaidó (@jguaido) September 21, 2019

Las movilizaciones opositoras han decaído tras multitudinarias protestas a principios de año.

Fuente: AFP