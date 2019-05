Juan Guaidó asegura que el único fracaso es que "Maduro siga usurpando funciones" [VIDEO]

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se pronunció, durante una rueda de prensa, sobre la situación en la que se encuentra Venezuela tras la ejecución de la 'Operación Libertad'.

Guaidó comentó que el único fracaso de la arremetida antichavista es que Nicolás Maduro, según dijo, usurpando funciones en el Palacio de Miraflores. No obstante destacó la participación de oficiales del Ejército y de la ciudadanía en esta operación.

"Fue o no un éxito la acción del martes, me preguntaban (...) Lo que estoy seguro que es un fracaso es que no haya luz en Maracaibo, lo que si es un fracaso es que Maduro siga usurpando funciones, un fracaso para todo Venezuela"

De otro lado el también presidente interino lamentó la muerte de 271 ciudadanos venezolanos en todos estos días de violentos enfrentamientos entre la Guardia Nacional Bolivariana y la población que se opone al régimen de Maduro.

"Lamento profundamente y mi sentido pésame a los familiares de cuatro venezolanos que buscando libertad, buscando sus sueños perdieron la vida. Ya son 272 asesinados, sueños, hijos, sobrinos asesinados por protestar", aseveró.