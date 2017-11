La actual crisis venezolana se quedaría corta si damos por ciertas las conclusiones del analista sobre seguridad hemisférica, Joseph Humire, director del 'Center for a Secure Free Society' en Washington, Estados Unidos, quien muestra en esta entrevista un panorama más amplio sobre la compleja situación de Venezuela, que estaría siendo utilizada como base logística hasta convertirla en la Siria de América para llegar al objetivo final: los Estados Unidos, siendo Colombia el país más afectado en la región.

Para Humire, parte de la situación que se ha generado en Venezuela es una estrategia acordada con Irán y Siria para ir introduciendo “refugiados” (miembros del Hezbolá y de otras organizaciones terroristas que han sido provistos de documentos de identificación) en países objetivos dentro del continente.

“Cuando Maduro salió en televisión a inicios de 2017 y dijo estamos entrando en la primera fase verde del plan Zamora, era una orden a la Guardia Nacional y a las milicias para generar disturbios en el país como pretexto que les permitan sacar “refugiados” –que realmente son miembros de Hezbolá– y así introducirlos a sus destinos predestinados en los distintos países”, apunta el analista sobre seguridad hemisférica.

¿Por dónde salieron esos “refugiados”?

-Se han verificado varias rutas, una de ellas por Maicao (Guajira colombiana) hacia Costa Rica y a Republica Dominicana. Cuando Maduro dio esa orden salieron como 80 operativos de Hezbolá por esa ruta. Antes de que salga Maduro, ellos quieren tener implementada toda esta primera fase de su Plan Zamora. Todo lo están manejando desde la capital Caracas y la ciudad de Maracay (Edo. Aragua) donde tienen la base de operaciones de la parte militar.



De acuerdo con los análisis que ustedes han realizado, ¿puede asegurar que Venezuela está invadida por fuerzas extranjeras?

-Sí, correcto. Hay fuerzas del exterior que están controlando la situación dentro de Venezuela y también en la región.



¿Cuáles son?

-Fuera de Cuba, principalmente Irán, Rusia y China han construido una Alianza del Siglo XXI. Ellos la llaman una Fuerza Multipolar. Principalmente Cuba, Irán y Rusia están manejando la situación del día a día.



Imagen del 2010. Bashar al-Assad, en Caracas, condecora a Chávez. (Reuters) Imagen del 2010. Bashar al-Assad, en Caracas, condecora a Chávez. (Reuters) Reuters

¿Por qué les interesa Venezuela?

-Porque Venezuela representa una posición geoestratégica en el hemisferio occidental, entre norte y sur América. Desde hace tiempo les ha interesado. Cuando Hugo Chávez empezó la Revolución Bolivariana les invitó para que tuvieran más presencia en Venezuela. Firmaron acuerdos, hicieron inversiones, tanto formales como informales.



¿A qué se refiere cuando habla de acuerdos informales?

-Él (Chávez) informalmente empezó a trabajar con grupos nefastos de esos países: Irán con Hezbolá, Rusia con la mafia y China con sus grupos del crimen organizado.



Desde hace tiempo se ha mencionado la presencia de Hezbolá en Venezuela.

-Hezbolá es muy fuerte en Venezuela.



¿Después de Nicolás Maduro quedaría en la presidencia el actual vicepresidente Tareck El Aissami?

-Ese es el plan.



Pero tengo entendido que, según la Constitución Siria, el vicepresidente tiene nacionalidad siria, aunque haya nacido en Venezuela.

-Hay varios venezolanos que tienen doble nacionalidad sirio-venezolano. Cuando Tareck viajó a Siria en 2009, visitó una ciudad al sur-occidente que se llama as-Suwayda, mejor conocido como “la pequeña Venezuela” en Siria. Se llama así porque hay alrededor de 200,000 a 300,000 venezolanos que viven en esa región y tienen doble nacionalidad. El padre de Tareck es uno de ellos. Él –Tareck- ha dicho varias veces soy iraquí, pero se refiere a Siria. Es Druso. Él mismo se considera parte de ese pueblo y lo ha dicho varias veces.



¿Por qué fue escogido El Aissami para que asuma en esta nueva fase la presidencia en Venezuela?

-Porque tiene la habilidad política y las conexiones en el Medio Oriente. Su familia no solamente está conectada con Hezbolá, sino también ha estado conectada con los más grandes ejes de poder en el Medio Oriente, antes de que empezara la Revolución Iraní, antes de que surgiera Hezbolá. Por ejemplo, su tío abuelo Shibli El Aissami, tío de su padre Zaidan El Amin (alias ‘Carlos’), fue uno de los fundadores en Francia del movimiento Panárabe en el Medio Oriente que funciona como partido Baaz, al que perteneció Sadam Husein y, actualmente, Bashar Al Asad.



A esto se le agrega que el padre de Tareck, Zaidan El Amin El Aissami, estaba con Hugo Chávez antes de que fuera presidente. Esto va mucho antes de lo que conocemos ahora. Cuando Chávez dio el golpe de Estado en el 92 (contra el presidente Pérez) se conocían, se comunicaban. ‘Carlos’ Zaidan El Aissami estaba en Mérida y construyó parte de la red estudiantil que apoyo ese golpe de Estado. El hermano de Hugo Chávez (Adán) estaba con esos grupos estudiantiles. Él también fue profesor de la Universidad de los Andes en Mérida, en conexión con la guerrilla colombiana las FARC y con Cuba. Cuando Chávez llegó a ser presidente los llevó a tener presencia en el gobierno.

El vicepresidente venezolano, Tareck el Aissami. (Efe) El vicepresidente venezolano, Tareck el Aissami. (Efe) Efe

¿Tareck El Aissami es una ficha importante de las mafias de Medio Oriente y también en América Latina?

-Correcto. Es parte de una red que empezó a formalizarse en los años 60. Otro pariente de Tareck estaba involucrado en la famosa “Fuga del Cuartel San Carlos” de 1967 donde escaparon ex guerrilleros. En Venezuela su familia ha estado muy bien posesionada dentro de grupos revolucionarios antes de que surgiera Chávez, y él se posiciona dentro de la Revolución Bolivariana en 2003, cuando fue nombrado jefe de la Misión Identidad (emite documentos de identificación).



¿Esto puede significar un peligro para Colombia?

-Es muy peligroso. Entre todos los países de la región, Colombia es el más afectado. No solo por el tema de los “refugiados”, sino porque todos los que están trabajando en Venezuela, están en colaboración y comunicación con la guerrilla en Colombia.



¿Hay colaboración entre las FARC, el ELN y Hezbolá?

-Históricamente hay colaboración entre las FARC y Hezbolá. Recientemente, encontramos colaboración del ELN y Hezbolá. En los últimos años, las FARC ha cuidado sus movimientos. Sabemos que están sacando oro ilegalmente de Venezuela.



Por el proceso de paz, las FARC entró en el mapa político colombiano. ¿Hay interés por parte de ese grupo de que exista presencia iraní en Venezuela? ¿Hay una triangulación?

-Sí. No puedo decirte detalles 100% de que las FARC están con Hezbolá o con Irán, pero lo que sí se sabe es que todos ellos estaban en Venezuela en el mismo tiempo con las mismas conexiones.



¿Irán tendría interés por Colombia?

-¡Demasiado interés! Colombia ha sido muy importante para la red de Irán y Hezbolá en América Latina. Por ejemplo, la embajada de Irán tuvo un rol en el atentado a la AMIA en Argentina, en 1994. Uno de los acusados de ese atentado fue un colombiano-libanés de nombre Samuel Salman El Reda El Reda, quien estuvo a cargo de la logística de ese atentado moviendo armas y explosivos desde Colombia a la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina. Se sabe que ahora El Reda tiene una posición muy alta en la jerarquía de Hezbolá y sigue activo en la región.



¿Irán colaboró con las negociaciones del Tratado de Paz?

-Eso se sospecha, sí. Pero no se puede comprobar.



Las FARC, otrora grupo armado, alcanzó un acuerdo de paz. (AFP) Las FARC, otrora grupo armado, alcanzó un acuerdo de paz. (AFP) AFP

VENEZUELA LA BASE LOGÍSTICA

¿Qué interés tienen en Venezuela el régimen de Siria y el de Irán?

-Venezuela se ha convertido en base logística para ellos. El gobierno de Siria está apoyado principalmente por Irán y Hezbolá. Siria para ellos es una zona logística, un puente entre los dos países (Irán y Líbano). Ellos no van a dejar caer esa base logística. Jamás van a aceptar que haya otro gobierno que vaya en contra de sus intereses. Pueden aceptar que no sea Bashar Al Asad o Nicolás Maduro, pero no van a aceptar a alguien que no responda a sus intereses. Igual en Venezuela, que se convirtió en un puente para Irán, Siria y Hezbolá al hemisferio occidental.



¿Entonces el objetivo es que Venezuela sea su base logística en América Latina?

-No es que Venezuela sea. Venezuela ya lo es. Ellos están protegiendo esa base logística. Irán no va a dejar que haya una salida en Venezuela, tanto que no van a dejar que haya una salida en Siria, sin que ellos no estén negociando esa salida.



¿Esa negociación la manejan directamente con Cuba?

-Absolutamente. Ellos son los dos actores principales que están manejando la situación.



¿Cuál es el objetivo de que Venezuela sea una base logística?

-Para Irán es una forma de tener presencia en el hemisferio occidental donde podrían amenazar a EE.UU. Ellos ven que van a tener mayor poder de negociación, si EE.UU. siente que tiene una amenaza creíble en su patio trasero.



¿Hay penetración de iraníes en las fuerzas armadas venezolanas?

-Absolutamente.



¿De qué forma y desde cuándo?

-A través de Cavim (Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares). Después de 2004, el presidente de Irán y Chávez construyeron alianzas entre las fuerzas armadas, pero no era para hacer ejercicios militares juntos, era una alianza logística para mandar y recibir lo prohibido a Irán por la comunidad internacional por su programa de misiles y nuclear.



¿Irán le ha proporcionado armas a Venezuela?

-Armas como tal no creo, porque Rusia y China les dan suficientes armas. En el tema militar por parte de Irán, Venezuela recibe conocimientos sobre elementos de potenciales capacidades técnicas, misiles balísticos, hasta nuclear. También reciben entrenamiento en defensa interna y defensa integral.



Se dijo que en el estado Aragua se estaba construyendo un misil.

-Creo que había informes que salieron de Alemania sobre bases de misiles o un bunker de misiles en Paraguaná. Yo no pudiese asegurar que eso es cierto. Pero sí puedo asegurar la existencia de varios proyectos militares secretos, de Doble Uso, que en la superficie parecen proyectos aparentemente normales, pero con una función encubierta.



OPERADORES INTERNOS CHAVISTAS



Partiendo del hecho de que los cubanos son los que designan al presidente de Venezuela, quiero precisar la relación de El Aissami con el gobierno cubano y con los actores del chavismo. ¿Él tiene el apoyo del régimen cubano?

-Sí. Él fue discípulo de Adán Chávez. El régimen de Venezuela está entrando a una nueva fase de su revolución. El 2017 es la captura completa de la sociedad y un avance en sus objetivos con los otros países que he mencionado. El 14 de enero iniciaron un ejercicio militar llamado Zamora 200 con apoyo de Cuba y de Irán. Si miras los videos, Maduro lo dice. Lo que no dice es que también tiene el apoyo de China y Corea del Norte. Fue un ejercicio para consolidar las fuerzas no solo militares, sino también las fuerzas paramilitares –milicias, colectivos y civiles– que están apoyando esta nueva fase.



¿Se podría decir que esta fase es para llevar a Venezuela a ser la Siria de América Latina?

-Absolutamente. Es otra Siria. Los mismos actores que hicieron el conflicto en Siria, son las mismas que están haciendo el conflicto en Venezuela: Rusia e Irán. Ellos están manipulando las circunstancias económicas y humanitarias en el país, para impulsar lo que ellos denominan “anarquía popular”, porque es parte de su plan, construir lo que algunos llaman guerra civil.



Pero esa población no está armada.

-Hasta el momento. Los manifestantes peleando de una forma asimétrica se van a cansar. Grupos que son pacíficos cuando no llegan a ningún resultado en cambios políticos que esperan se vuelven más militantes y van a querer armarse. Esto no sería una guerra civil orgánica, limpia. Yo no descarto que el mismo régimen, o los cubanos, o los rusos, mediante una maniobra, den las armas a la oposición, porque ellos quieren ese conflicto.



¿Ellos están buscando ese conflicto siga o no siga Maduro en el poder?

-Sí. Porque Maduro va a salir del poder. Él ha sido desde la muerte de Chávez un gobierno interino. No estaba escrito que su figura fuera permanente. Él hizo su papel muy fiel a la causa de ellos. La idea es subir a Tareck, la forma en que lo hagan, no la sé.



¿Por qué necesitan desarrollar el conflicto?

-Tienen que construir esta anarquía popular, porque la única cosa que el régimen no puede controlar, ni Irán, ni China, ni nadie, es la situación económica.



Hay pagos de deuda externa en octubre y noviembre muy importantes, y van principalmente a China. Pero ellos no tienen el dinero, es imposible que Venezuela haga ese pago. Todos los economistas como analistas de mercados financieros han dicho que Venezuela ya debería de estar en default, misteriosamente han cumplido su último pago en abril, nadie sabe cómo llegó ese dinero, unos especulan que fue del narcotráfico. Creo que ellos llegaron a un acuerdo con todos los actores que hemos hablado (Irán, Rusia y China), para que ellos cubran la deuda.

¿A cambio de qué?

-Empecemos con Irán; que necesita que Venezuela construya esta anarquía popular porque ellos necesitan que hayan más refugiados que salgan de Venezuela, y ya Irán tiene las rutas por toda América Latina (México, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana) para –igual que Siria– infiltrar sus terroristas. No es coincidencia para mí que en el mismo momento que esto está pasando en Venezuela, los operativos de Hezbolá se están expandiendo en otros países de la región. Históricamente Irán y Hezbolá han usado los refugiados como los Caballos de Troya.



Rusia gana tremendamente con la venta de armas, el 75% de las armas que vinieron de Rusia a América Latina está en Venezuela. Y China controla territorio, el espacio aéreo y marítimo. Hasta el momento, no han podido controlar terreno. Pero hay países que han tenido que pagarles con tierras, incluyendo Venezuela.

Los tres países están construyendo una capacidad militar en Venezuela –sin que los venezolanos lo sepan– para presentar una amenaza creíble a Estados Unidos y obligar a Estados Unidos a que intervenga.

¿Qué similitud existe entre dos conflictos tan distintos como el de Siria y el de Venezuela?

-En Siria antes de la guerra civil no había agua, eso impulsó todo. En Venezuela no hay comida. Digamos que 2017 para Venezuela es lo que era 2011 para Siria. En Venezuela tenemos más o menos medio millón de refugiados, principalmente entre Brasil y Colombia. Ese número se está incrementando. Para que llegue a dos millones (no tiene que ser exactamente) es imposible que ocurra en un año si no hay un conflicto armado, que la gente se esté muriendo. Cuando llegue a ese número, la conversación internacional va a ser humanitaria: quién va a recibir a todos estos venezolanos, pero también de contraterrorismo.



¿Entonces, cuál es el plan final de ellos?

-Ellos esperan que EE.UU. intervenga. Ellos quieren construir varios Iraq por todo el mundo. Ya tienen uno en Siria, la situación de Corea del Norte se está calentando y en América Latina está Venezuela. Eso obliga a EE.UU. a tomar decisiones difíciles, e intervenir, a pesar de que saben –con lo que aprendieron en la guerra de Iraq– que el público estadounidense no aguanta más conflictos o guerras y también saben que nuestra economía se afecta por estas acciones militares.



¿Colombia sería el primer país afectado en AL?

-Exactamente. Ellos saben que si EE.UU. quisiera intervenir en Venezuela lo haría a través de Colombia, que va a estar en una situación difícil, entre ayudar a los venezolanos que están sufriendo en este conflicto, y proteger a sus propios ciudadanos ante la filtración de grupos que van a construir caos en su propio país. Colombia ya tiene la infraestructura para mover terroristas entre los refugiados. Las FARC la construyó. Es una buena logística para este tipo de movimiento.



¿Cuando habla de refugiados, se refiere a terroristas que se hacen pasar por venezolanos?

-Sí. La mayoría de refugiados son víctimas de la crisis en Venezuela, pero entre esa crisis hay una oportunidad para los terroristas. Hay refugiados terroristas que van a infiltrar como lo hicieron en Siria. Ya tienen 10,000 personas saliendo a Colombia. Entre ellos hay terroristas del Medio Oriente. Van a llegar donde hay presencia de las FARC, Hezbolá y a los sitios donde van a ser entrenados. Irán, Cuba y las FARC en Colombia van a encargarse. Más allá de eso, hay un gran número de desplazados, y desorientados de su identidad, a quienes se les puede organizar y armar para otra resistencia.



¿Qué salida le ve a Venezuela?

-Es necesario que el pueblo tenga la habilidad de no construir esa violencia. Fuera de eso, Venezuela es un problema regional, no solo es un conflicto interno de Venezuela, es un conflicto de actores extra regionales que amenaza la región. Es un conflicto diseñado para exportar. La gente en Venezuela que está sufriendo tiene que entender que no hay salida si no salen Cuba, Irán, Siria, Rusia y China de su país.