'Venezuela a la fuga': Documental revela el drama de una joven en Lima [VIDEO]

Nicolás Maduro y su régimen han originado una grave crisis económica y política en Venezuela. Muchos ciudadanos de ese país han decidido migrar en busca de un futuro mejor.

Este fenómeno será expuesto a través del documental ' Venezuela a la fuga', realizado por el diario El Tiempo de Colombia y disponible desde mañana a través de su página web.

La producción contará la historia de Naycore Gallando, una joven venezolana que recorre cuatro países en cinco días para finalmente llegar a Lima "en busca de un futuro mejor para sus tres hijos y esposo", comentó al medio.

Hambre, frío, escalas y otras penurias le esperan tras su partida.

"Muchas veces da miedo salir a lo desconocido, salir a lo que usted no conoce no es fácil. Cada uno va buscando un destino diferente. Yo les pregunto: '¿Para dónde vas? Para Perú; ¿para dónde vas? Para Colombia. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, veré que hago. Tengo un primo, un amigo, un vecino. Alguien te espera'. Toda familia venezolana tiene un granito de arena afuera. Pero no es fácil", manifestó Gallango.

Ocho mil venezolanos ingresan al Perú mensualmente, según Migraciones.