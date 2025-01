Venezuela: El día que María Corina Machado se enfrentó a Hugo Chávez (VIDEO)

En 2012, María Corina Machado -la valiente líder de la oposición- encaró al dictador venezolano Hugo Chávez de manera directa y frontal.

MIRA FRAUDE EN VENEZUELA: Nicolás Maduro insiste en sus amenazas contra la oposición

El video que se encuentra en Facebook, TikTok y YouTube ha vuelto a viralizarse para recordar cómo María Corina se enfrentó al chavismo.

"Expropiar no es robar", dijo la lideresa opositora, que entonces era diputada. En su intervención, durante una asamblea de Chávez (enero de 2012) que duró más de ocho horas, Machado le recordó la precaria situación que afrontaba el país. Le dijo, muy claro, que Venezuela no quería avanzar hacia el comunismo. "Queremos una Venezuela de justicia, de solidaridad, una Venezuela de superación", afirmó la política.

"¿Cómo puede hablar usted que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar que es robar? Dígale la verdad a Venezuela. Aquí hay una Venezuela decente que quiere una transformación profunda. El tiempo se les acabó. Acepte el debate, presidente", le dijo. Fiel a su estilo, Chávez le respondió que gane primero las primarias para debatir con él y "está fuera de ranking".

Chávez furioso también dijo: “me has llamado ladrón en público, pero no te voy a responder porque águila no caza mosca, no estás a mi altura para hablar conmigo, si ganas las primarias debatiremos”.

Chávez -que llamaba al socialismo en Venezuela democrático- murió el 5 de marzo de 2013. Nicolás Maduro asumió las riendas del país.

La fundadora de Vente Venezuela fue elegida diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela por el estado Miranda, iniciando su mandato en enero de 2011, convirtiéndose en la candidata con más votos en la historia de ese poder del Estado.

Su trayectoria ha estado marcada por una defensa de la democracia y una lucha frontal contra el chavismo.

¡Aprovecha el cyber AQUÍ y recibe nuestro periódico digital desde S/ 54 por todo un año!

VIDEO RECOMENDADO