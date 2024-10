Venezuela detiene a peruano que trabaja como guardaespaldas de celebridades en EE.UU.

Su familia se encuentra desesperada. Renzo Yasir Huamanchumo Castillo lleva más de un mes detenido en Venezuela. Es uno de los 19 extranjeros capturados tras ser acusado por la dictadura de formar parte de una conspiración contra el régimen de Nicolás Maduro.

Según las autoridades venezolanas, Huamanchumo Castillo fue enviado por Estados Unidos para acabar con Maduro. La familia del peruano ha salido en su defensa y ha desmentido esta acusación señalando que es un hombre trabajador.

La tía de Renzo, Patricia Castillo, relató que su sobrino trabaja en EE.UU. como guardaespaldas de famosas figuras. Además, aclaró que su familiar viajó hasta Venezuela para visitar a su pareja sentimental, quien es originaria de ese país.

Castillo se comunicó con el programa 'Amor y Fuego' para denunciar que no se ha comunicado con su sobrino y que la Cancillería no le brinda garantías de que volverá a verlo.

“Al margen del pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta el día de hoy, (el gobierno de Dina Boluarte) no se comunica con nosotros. Me dijeron que no viajara. Yo pedí ayuda para viajar a buscar a mi sobrino, pero me dijeron que no fuera porque no garantizaban mi estadía y mucho menos mi vida”, lamentó la mujer.

Roxana Castillo, madre del peruano detenido señaló en conversación con RPP que las imágenes que circulan de su hijo con uniforme militar se debe a su trabajo en los Estados Unidos.

