Denuncian que médicos palestinos "no calificados" trabajan en Venezuela Trabajadores del sector Salud de Venezuela denunciaron que 15 médicos palestinos no han mostrado credenciales, no hablan español y son "innecesarios", pues se necesita de medicinas y material quirúrgico

Venezuela atraviesa una severa crisis económica traducida, entre otros elementos, en escasez de medicinas y deficiencias en el servicio hospitalario público del país. (Foto: AFP)