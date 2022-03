[ACTUALIZACIÓN 2:52 PM]La nueva Asamblea Nacional de Venezuela se juramentó con una amplia mayoría opositora por primera vez en 17 años y con el veterano líder socialdemócrata Henry Ramos Allup como presidente.

Ramos Allup, tras juramentarse como el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, se dirigió a los venezolanos y a los diputados en un discurso en el que reconoció el trabajo de parlamentarios y dijo que el cambio se impuso en Venezuela el 6 de diciembre de manera "constitucional, pacífica y electoral".

Minutos después de tomar juramento la nueva mesa directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela, los diputados chavistas se retiraron del Hemiciclo por una supuesta "violación al reglamento".

"El cambio no es un hecho de calendario, es un cambio de sistema. Qué se cambia, el pasado no se cambio, del pasado la experiencia (…) el futuro tampoco se cambia (…) Pero se cambia el presente (…) esa realidad que le ha causado un profundo daño a Venezuela", expresó Ramos Allup citado por la página web NTN24.

TENGA EN CUENTA

El nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos, declaró que "en seis meses se decidirá la salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este gobierno".

El abogado Vicente González dijo que los diputados del MUD podrían recurrir a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para oponerse a la medida cautelar. Empero, la desestima, ya que es una "inocentada creer que se resuelva algo diferente".

González indicó que la Sala Electoral estaba de vacaciones y atendió solo para resolver este caso.

ANÁLISISJosé Gregorio Correa, congresista de la Mesa de la Unidad Democrática: "Empieza una etapa distinta"

Sin lugar a dudas, la conformación de la nueva Asamblea Nacional con mayoría de la oposición es un hecho histórico. Opino que esto da inicio a una etapa distinta en Venezuela respecto a lo que debe ser el Parlamento.

Asimismo, este hecho es una alegría para el exterior, ya que, por primera vez en 17 años, los medios de comunicación entran a la Asamblea Nacional. Antes estaba prohibido que los periodistas ingresaran a la Cámara, pues solo había una única señal que solo enfocaba a los que el oficialismo quería. Esto es un hecho importante, es un cambio significativo.

Para Venezuela inicia también una época parlamentaria con un nuevo estilo de hacer las cosas, donde, por fin, el Estado y el gobierno tengan control de parte del Legislativo. Antes, se ha tenido una Asamblea Nacional arrodillada y complaciente. Nosotros no tenemos el ánimo de venganza ni de persecución; solo traemos el ánimo de traer lo previsto en la Constitución, que es vigilar y estar atentos a la conducta y actitudes del poder público en Venezuela.

Como proyecto de ley que impulsaremos a partir de hoy, tenemos la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, el cual es uno de los pilares fundamentales que trabajaremos durante nuestra primera etapa legislativa. En lo que se refiere a los congresistas del estado de Amazonas impugnados, seguiremos un curso judicial que trabajaremos bajo la asesoría de un equipo legal para estudiar las acciones a tomar. Considero que este hecho ha sido completamente violatorio y un adefesio jurídico.

En lo que se refiere al Parlamento Comunitario, este no está previsto en la Constitución. El gobierno no ha respetado las reglas de juego, las cuales son para todos. Como no ganó la Asamblea Nacional, quieren inventar un congreso paralelo. Pero tengan la seguridad de que no llegará a nada.

[ACTUALIZACIÓN 1:41 PM]Con una nueva correlación de fuerzas, nunca vista en 17 años, la Asamblea Nacional de Venezuela se instaló este martes bajo el control de la oposición, que asegura que tendrá entre sus prioridades el control y la supervisión del gobierno, lo que presagia tiempos de choques entre los poderes del país suramericano, sumido en una profunda crisis económica.

Los 163 diputados de la oposición y el oficialismo tomaron juramento en una sesión especial que se desarrolló cumpliendo el protocolo, pero que estuvo signada por momentos de tensión por los recurrentes insultos que gritaron, desde los balcones del hemiciclo, los invitados de ambos bandos cuando intervenían los congresistas.

Tres diputados de la oposición y uno del oficialismo no pudieron jurar al cargo debido a una reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia que suspendió sus proclamaciones. Como consecuencia de esa decisión, la oposición quedó con 109 diputados mientras que el chavismo tendrá 54 congresistas.

Previo al inicio de la ceremonia de juramentación, el saliente presidente del Parlamento de Venezuela, Diosdado Cabello, advirtió que cualquier acto aprobado con los votos de los dirigentes impugnados sería ilegal.

La mayoritaria bancada opositora puso este martes en agenda una ley de amnistía para presos políticos, entre gritos de rechazo de los chavistas.

"En primer lugar una ley de amnistía y reconciliación para que no haya exiliados, ni procesados, ni presos políticos, para que nadie sea preso por pensar diferente en Venezuela", dijo desde la tribuna del hemiciclo Julio Borges, jefe de la fracción de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), al presentar la agenda opositora.

La bancada chavista no tardó en sabotear la intervención de Julio Borges e inició su retirada del Hemiciclo. Diosdado Cabello alegó que los chavistas se iban porque hubo una "violación del reglamento" pues "esta sesión de hoy es de instalación y no estaba previsto ningún derecho de palabra adicional.

Pero luego se restableció el orden con unas palabras del flamante presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup.

[ACTUALIZACIÓN 11:50 AM]La nueva Asamblea Nacional de Venezuela inició una histórica sesión de instalación, en la que la oposición asume el control parlamentario, poniendo fin a casi 17 años de hegemonía chavista.

El diputado oficialista Héctor Agüero, quien dirige el debate por ser el legislador de mayor edad, dio inicio a la sesión con la lectura del orden día, que tendrá como único punto la juramentación de la junta directiva de la Asamblea Nacional, presidida por el acérrimo opositor Henry Ramos Allup.

Una comisión revisa cada una de las credenciales de los diputados electos para dar continuidad a la ceremonia de juramentación de los nuevos parlamentarios para los próximos 5 años, en un acto enmarcado por un clima de tensión que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió anoche reducir.

La mayoría de los legisladores acudieron a la sede de la Asamblea Nacional acompañados por sus respectivos seguidores, aunque otros llegaron por su cuenta, como el diputado Henry Ramos Allup, elegido el domingo pasado por los 112 diputados opositores como presidente del Parlamento.

En el Hemiciclo de la Asamblea Nacional fueron retirados los cuadros del prócer independentista Simón Bolívar y del fallecido presidente Hugo Chávez.

[ACTUALIZACIÓN 10:42 AM]Sigue en vivo la instalación de la nueva Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora y que representa el fin de la hegemonía del chavismo en este poder del Estado.

Lilian Tintoti, Henrique Capriles, Henry Ramos Allup, Cilia Flores y Diosdado Cabello ya se encuentran dentro del edificio.

[ACTUALIZACIÓN 9:40 AM]Activistas afines al chavismo y a la oposición comenzaron a concentrarse en el centro de Caracas (Venezuela) para acompañar a los diputados elegidos en las legislativas del 6 de diciembre a tomar posesión de sus cargos en la unicameral Asamblea Nacional.

Efectivos de la Policía y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía Militarizada) han rodeado la sede del Legislativo y vigilan que los grupos de una y otra parte no se encuentren, en previsión de incidentes.

Los diputados elegidos en los comicios tomarán posesión de sus cargos con lo que se pondrá fin a la hegemonía parlamentaria chavista de los últimos 17 años, después de que la oposición obtuviese el 6 de diciembre una mayoría de 112 diputados frente a los 55 conseguidos por el oficialismo.

[NOTA ORIGINAL]Poniendo fin a la hegemonia chavista de 17 años en Venezuela, la oposición asume este martes el mando del Parlamento en un país sumido en una severa crisis económica y convulsión política, con la promesa de buscar un viraje económico y un cambio de gobierno.

Con aplastante mayoría opositora de 112 diputados contra 55 oficialistas, la Asamblea Nacional electa en los históricos comicios del 6 de de diciembre para los próximos 5 años, se juramentará en la mañana en un acto enmarcado en un clima de tensión, con manifestaciones previstas por seguidores de uno y otro bando.

Llamando a la calma, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo la noche del lunes haber dado órdenes a los cuerpos de seguridad para que garanticen una instalación pacífica del Legislativo, por lo que se dispuso dos zonas para las marchas, aunque no se descartan choques.

"El cinco de enero, día de paz, que se instale el parlamento burgués y los revolucionarios a trabajar, a rectificar, a luchar y a construir", manifestó el gobernante, en cadena de radio y televisión.

El veterano diputado y acérrimo opositor Henry Ramos Allup, elegido por la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para presidir el parlamento, dijo confiar en que la Fuerza Armada (FANB) garantizará el orden en la ceremonia de instalación.

"La FANB no es órgano para subvertir el orden constitucional, ni para desconocer la institucionalidad democrática, mucho menos para dar golpes de Estado", respondió el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

GOLPE CONTRA GOLPEEn lo que sería una de las primeas batallas en el nuevo Congreso y aunque Maduro adelantó que la vetará, la MUD planea aprobar una amnistía para 75 políticos presos, entre ellos el opositor radical Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión acusado de incitar a la violencia en las protestas en 2014.

La MUD también buscará, según un acuerdo al que llegaron en julio pasado los partidos que la integran, ofrecer en un lapso de seis meses, vías para una salida anticipada del presidente, elegido en abril de 2013 para un periodo de seis años, tras la muerte del líder socialista Hugo Chávez.

En vísperas de ocupar la jefatura parlamentaria en sustitución de Diosdado Cabello, segundo hombre fuerte del chavismo, Henry Ramos Allup sostuvo que esa vía para el "cambio de gobierno" será "democrática, constitucional, pacífica y electoral", si el oficialismo se resiste a las reformas económicas.

"Hay planes para atacarme como presidente. Si ustedes traen un plan golpista, estaremos nosotros para contenerlo y derrotarlo", manifestó, advirtiendo que los diputados tendrán inmunidad pero no impunidad si "conspiran" con un "golpe parlamentario".

La oposición acusó al gobierno de un "intento de golpe judicial" —así lo denunció ante organismos internacionales—, con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) —al que acusa de aliado del oficialismo— de suspender la proclamación de tres diputados opositores electos en el estado Amazonas (sur).

La sentencia del TSJ, que parte de un fallo en el que admitió para estudio impugnaciones contra nueve diputados opositores electos, amenaza la mayoría calificada de dos tercios (112 de 167 escaños) que logró la oposición, pero Ramos Allup descartó que los despojen de esas poderosas facultades y prometió que todos se juramentarán este martes.

A pocos días del cambio de legislatura, la mayoría oficialista saliente nombró a 13 magistrados del TSJ, órgano que funcionará como árbitro en las disputas parlamentarias, e instaló el llamado Parlamento Comunal —conformado por representantes de comunas chavistas— como contrapeso a la Asamblea Nacional opositora.