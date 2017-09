Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano Leopoldo López, afrontará un proceso judicial luego que la policía de ese país le decomisará en un auto de propiedad de su familia, la suma de alrededor US$61 mil .

“Están haciendo de un caso personal un escándalo donde no lo hay. No es un delito tener dinero en efectivo”, precisó a The Associated Press la activista de derechos humanos, quien declarará al respecto este martes 05 de setiembre.



La esposa del dirigente opositor, quien semanas atrás anunció que espera su tercer hijo, aseguró que iba a utilizar el dinero en la atención médica de su abuela.

Fuentes de The Associated Press informaron que Tintori viajaría el fin de semana a Europa para reunirse con el presidente francés Emmanuel Macron; la canciller de Alemania, Angela Merkel; la primera ministra británica Theresa May, y el presidente español Mariano Rajoy.

En tanto, su esposo está bajo arresto domiciliario mientras cumple su sentencia dada en el 2015 de casi 14 años por promover protestas en Venezuela, donde fallecieron tres personas y hubo decenas de heridos.