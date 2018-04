Venezolano gana el Premio a la Foto del Año de World Press con impactante imagen [FOTOS]

La impactante imagen del fotógrafo venezolano Ronaldo Schemidt, en la que aparece un manifestante en contra del gobierno de Nicolás Maduro completamente envuelto en llamas, ganó el Premio a la Foto del Año de World Press .

La fotografía, titulada 'Venezuela Crisis', muestra a José Víctor Salazar Balza, de 28 años, envuelto en llamas en medio de los violentos enfrentamientos con la policía antidisturbios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro, en Caracas, Venezuela.

Salazar fue incendiado cuando explotó el tanque de gasolina de una motocicleta. Él sobrevivió al incidente con quemaduras de primer y segundo grado.

El fotógrafo Ronaldo Schemidt es un fotógrafo de la Agence France-Presse, con sede en México, que se encontraba en el momento oportuno para captar la espectacular imagen.

"La foto del año tiene que contar un evento, eso es lo suficientemente importante, también tiene que plantear preguntas ... tiene que participar y tiene que mostrar un punto de vista sobre lo que sucedió en el mundo este año", mencionó Magdalena Herrera, directora de fotografía de Geo France y presidenta del jurado.

"Y hay un pequeño detalle en la imagen. Había una pistola en la pared. Se lee "paz". Eso también hace que esta imagen sea fuerte ". comentó por su parte Bulent Kiliç, fotógrafo en jefe de Turquía Agence France-Presse, y miembro del jurado.

LOS OTROS NOMINADOS



- Rohingya Crisis. De Patrick Brown , Australia, Panos Pictures, para Unicef



- Boko Haram se ató las bombas suicidas a ellos. De alguna manera estas adolescentes sobrevivieron. - Aisha, 14 años. De Adam Ferguson , Australia, por The New York Times



- Testimonios de las consecuencias inmediatas de un ataque en el corazón de Londres. De Toby Melville , Reino Unido, Reuters



- La batalla por Mosul: Alineada para una distribución de ayuda. De Ivor Prickett , Irlanda, por The New York Times



- La batalla por Mosul - Young Boy es cuidado por soldados de las fuerzas especiales iraquíes. De Ivor Prickett , Irlanda, por The New York Times