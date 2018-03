El cuerpo de Kenni Finol fue hallado en México el 25 de febrero pasado tras haber sido violada y torturada. Tenía el rostro desfigurado por el ácido que le echaron a su rostro.

Cuatro meses antes de su muerte, la joven grabó videos y audios donde reveló quién sería su presunto asesino y por qué quería matarla.

Kenni quería ser una modelo famosa. Tenía ojos verdes y delicadas facciones. Sus allegados resaltaban su belleza con el apodo de 'La Muñequita de Vitrina'. Era una rubilinda muchacha cuyo sueño era ser como Paris Hilton.

Abandonó sus estudios universitarios de comunicación social en Venezuela por problemas económicos, y emigró a México en 2015 donde se convirtió en escort o dama de compañía tras ponerse implantes a sus senos. Se inscribió en la página de citas zonadivas.com y ofrecía sus servicios por 2 mil o 5 mil pesos por hora.

Para entonces, su situación económica mejoró. Se pagaba sus gastos personales, enviaba dinero a su madre en Venezuela.

La joven venezolana creció en medio de la pobreza y de la delincuencia en su natal Maracaibo. Gustaba de "los malandros, los raterillos". Era algo que ni su madre podía quitárselo. Sin embargo, nadie imaginaría que se fijaría en un sicario.

En México gustaba de visitar Tepito, un barrio donde, desafortunadamente, conoció a quien le quitó la vida: Brayan Mauricio González, alias 'El Pozole', integrante de un grupo criminal conocido como 'La Unión Tepito'. En abril de 2017, Kenni publicó en redes sociales sobre su relación con él.

'El Pozole' o El Brayan es uno de los integrantes de los sicarios del grupo criminal que lidera 'El Betito'. La banda 'La Unión Tepito' han sido acusados de extorsión, secuestro, venta de droga y cobro de derecho de piso. Sus actividades delictivas se extienden a Benito Juárez, Venustiano Carranza, Cuajimalpa y Gustavo A. Madero.

El final de la relación de Kenni con 'Pozole' llegaría en septiembre del mismo año. Tras su rompimiento, la venezolana contaba que ese hombre estaba demente.

“Para hacer solo la maldad, él mata por hobby, ni porque le paguen. Viví con él y varias veces mató por nada en mi cara”, señalaba consternada en uno de los videos que grabó contando su drama.

Pero 'Pozole' no dejaría en paz a Kenni Finol. Por el contrario, le ordenaría alejarse de la prostitución y le exigiría, bajo amenaza de muerte, marcharse a Venezuela. “Me decía: ‘maldita, te voy a matar’. Como yo viví con él, él ya quiere que me vaya de México y que ya no putee más”, comentó en las grabaciones.

Kenni pensó que las amenazas terminarían cuando su ex pareja inició una relación con otra chica de ZonaDivas. Sin embargo, 'Pozole' enviaba a vigilarla con su nueva novia, Karen Ailen Grodzniski, quien, dos meses más tarde, en diciembre del 2017, apareció muerta por una herida de bala en la cabeza.

Tras el asesinato de Karen, un día de octubre de 2017, 'El Pozole' y sus amigos contactaron a Kenni y a una de sus amigas a través de zonadivas.com. Ellas cayeron en la trampa, y fueron golpeadas y echadas a las afueras de México.

En un video propalado por la propia venezolana, se observa la magnitud de la agresión. Ella cuenta que fue víctima de un brutal golpe en la cabeza que necesitó 10 puntos de sutura, su brazo estaba fracturado, su cara hinchada por los golpes y su garganta lastimada por la pistola con la que la habían amenazado.

"Ayer ese hombre me dio mantequilla (solicitó) para un servicio y fui y era él. Casi me mata, me agarró a machetazos, me dio como cuatro machetazos, marica", contó en el video.

Pero sobrevivió al ataque, y en un video que envió a 'El Pozole' le contó que ya no trabajaba más en zonasdivas.com y que se iba ir a Venezuela pero que le diera tiempo para recuperarse.

“Ya yo me mandé a bajar de todo de la página para que vea, ahí. Ya mañana ya me movilizo, pero es que ahorita no me puedo levantar de la cama. No he comido nada. No he orinado... En la boca, la pistola.... no sé si se me la ve... tengo un hueco, ahí, en la garganta, horrible. Me abriste como un hueco horrible. Mírame todo. Estoy demasiado inflamada. Espérate que se me pasé un poquito para yo movilizarme”, contó Kenni en la red.

Sin embargo, su destino final estaba escrito por 'El Pozole'.