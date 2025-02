Último reporte sobre la salud de Francisco: "El pronóstico sigue siendo reservado y prudente"

La salud del Papa Francisco, internado en el hospital Gemelli de Roma hace ya 11 días, se mantiene estable luego de que se reportara una “leve mejoría”.

“El Papa ha descansado bien toda la noche”, señaló el Vaticano este martes.

Un comunicado con mayores detalles clínicos se emitirá por la tarde, salvo eventualidades.

Francisco no ha sufrido más crisis respiratorias y continúa con la terapia.

La Santa Sede comunicó que el Papa, de 88 años, recibió ayer por la tarde al secretario de Estado, Pietro Parolin, y su mano derecha, el sustituto para Asuntos Generales, Edgar Peña Parra.

"La condición clínica del Santo Padre, aunque sigue siendo crítica, ha registrado una leve mejoría. Hoy no hubo episodios de crisis respiratoria asmática; algunas pruebas de laboratorio han mejorado", informó la Santa Sede en un comunicado el lunes por la noche.

Además, precisó que la "insuficiencia renal leve" que padece desde el domingo "no es preocupante".

ROSARIOS Y MISAS EN TODO EL MUNDO

Cientos de fieles se congregaron la noche del lunes bajo la lluvia en la Plaza San Pedro, mientras decenas de cardenales rezaban por Francisco.

El cardenal hondureño Oscar Rodríguez Maradiaga, quien coordinó el Consejo de Cardenales del papa, declaró al diario La Repubblica de Italia que se sentía esperanzado en que Francisco supere este episodio de salud.

"Aún no es momento para que él se vaya al cielo", expresó Rodíguez Maradiaga. "Es alguien que no retrocede ante las dificultades, no se desanima, no se paraliza y no deja de avanzar, dijo.



