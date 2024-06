La historia de Dante, un valiente perro que frustró un robo del que estaba siendo víctima su familia en Bogotá, Colombia, se ha vuelto viral en las redes sociales.

En un video capturado por una cámara de seguridad, se puede ver cómo el perrito, tras recibir la orden de “ataque”, se lanzó sobre los ladrones y los ahuyentó.

John, el dueño de Dante, explicó que, alrededor de las 9:00 de la noche, llegaba a su vivienda luego de un viaje. Sin percatarse de que tres ladrones lo estaban esperando para intentar robar su vehículo, procedió a guardar su carro en el garaje de la casa.

“La calle estaba sola, yo me aseguré de que no hubiera ningún tipo de persona rara y me dispuse a guardar el vehículo. En las cámaras y en el video quedó registrado el momento en que unos delincuentes, quizá, ya me venían persiguiendo, me venían vigilando”, narró John a Noticias Caracol.

Según relató John, antes de cerrar el portón, uno de los ladrones ingresó con un arma y otros dos lo acompañaban. Le exigían las llaves y, al no entender lo que pasaba, recibió un golpe en la cabeza.

Fue entonces cuando Dante, su fiel compañero, se hizo al lado de John y al escuchar la orden “Dante, ataca”, el perro reaccionó defendiendo a su dueño. “El perro salió espantando a estos tres delincuentes por toda la avenida principal”, especificó John.

John también reveló que esta no es la primera vez que Dante lo protege. En el pasado, el perro también atacó a otra persona que intentó agredir a John mientras transitaba por la calle.





