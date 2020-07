Mientras el coronavirus continúa desatando dolor y muerte, ayer dos anuncios científicos devolvieron la esperanza de que esta crisis pueda tener pronto un punto final. Dos proyectos, uno británico y el otro chino, demostraron ser seguros para los pacientes y produjeron una respuesta inmunitaria importante.

Si bien aún es muy pronto para afirmar que estos proyectos de vacuna tendrán un resultado final exitoso, el mundo científico ha sido unánime en calificarlas inmediatamente como “prometedoras”.

OXFORD A LA CABEZA

El primero ha sido desarrollado por la Universidad de Oxford en asociación con la farmaceutica británica AstraZeneca. Las pruebas, realizadas entre 1,077 personas como parte de la fase I/II del proyecto, han concluido que la vacuna, denominada AZD1222, no solo es segura sino que además genera una fuerte respuesta inmune de anticuerpos y células T (glóbulos blancos). Publicados en la revista médica The Lancet, los resultados también arrojaron que la dosis no provocó en los voluntarios ningún efecto colateral grave.

“Esperemos que esto implique que el sistema inmune recordará al virus, de modo que nuestra vacuna provea protección por un periodo extendido”, indicó el autor principal del estudio, Andrew Pollard, de la Universidad de Oxford.

Sin embargo, el científico fue claro en recalcar que se necesitan más pruebas para afirmar que la vacuna protege del COVID-19. Dentro de poco la universidad iniciará su siguiente fase de estudio en países como Reino Unido, Brasil y Sudáfrica.

RESULTADOS POSITIVOS

The Lancet publicó ayer en paralelo los resultados alentadores de la fase II con la candidata a vacuna que desarrollan el Instituto de Biotecnología y el Centro Provincial para el Control y Prevención de Enfermedades de Jiangsu (China), en la que participa la compañía CanSino Biologics.

La prueba, realizada a más de 500 voluntarios en Wuhan, también concluyó que estos presentaban niveles significativos de anticuerpos neutralizantes y linfocitos T, aunque la respuesta inmune generada es menor en los vacunados mayores de 55 años.

Si bien esta vacuna aún no ha culminado las últimas etapas de ensayos clínicos, ya viene sido utilizada por el Ejército de China.

BUENA NOTICIA

El epidemiólogo peruano Luis Suárez, quien forma parte del Comando Vacuna, calificó los resultados de la Universidad de Oxford como positivos. “No todos los virus son iguales. Hace más de 20 años se busca una vacuna contra el VIH. En cambio, de que en pocos meses tengamos un primer estudio que dice que sí se puede inducir la producción de anticuerpos contra el COVID-19 es una buena noticia”.

Sin embargo, el especialista aconsejó tomar con calma los resultados y esperar a la fase III de las pruebas, las cuales serán con un tamaño de muestra más grande, por encima de los 10 mil participantes.

“Ahora viene la fase III , que puede durar entre cuatro a seis meses. Y si se tiene buenos resultados empezaría la fase de producción (...) Esto se daría en el primer trimestre del 2021. El escenario más probable es que no tengamos vacunas para toda la población, vamos a tener que hacer un plan de poblaciones prioritarias”, precisó.

DATOS