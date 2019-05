Vacaciones de terror: Fue atacada brutalmente y la dieron por muerta, ahora cuenta su historia

Tammy Lawrence-Daley es una mujer de 51 años que sigue con vida de milagro luego de recibir una brutal golpiza durante sus vacaciones en un resort turístico de Punta Cana, República Dominicana , ahora cuenta su historia de terror.

Tammy jamás imaginó que sus soñadas vacaciones junto a su esposo y unos amigos, terminaría de esa forma: siendo atacada aparentemente por un empleado del hotel, con la clara intención de asesinarla a golpes.

Ella se encontraba vacacionando en el Majestic Elegance resort, un establecimiento turístico todo incluido que se encuentra cerca a la playa. Un paraíso para miles de turistas de distintas partes del mundo.

Luego del ataque, que sucedió en enero de este año, Tammy usó su cuenta de Facebook para contar su historia. "Ahora que he tenido algo de tiempo para curarme, es hora de contar mi historia, con la esperanza de que las mujeres estén más conscientes y, con suerte, prevengan lo que me sucedió", relata en la red social.

"También quiero que la gente entienda que los centros turísticos no asumirán NINGUNA responsabilidad y usted no tendrá ningún recurso para el reembolso de gastos", agrega.

EL ATAQUE



Era la segunda noche que Tammy pasaba en el resort, cuando cerca de las 10:30 pm, tuvo la necesidad de acudir a uno de los salones del hotel en busca de algo para comer.

"Le dije a mi esposo que iría corriendo al salón de nuestro edificio para tomar un refrigerio y volvería en 5 minutos. No fui al salón de nuestro edificio y opté por ir al salón que se encontraba en el siguiente edificio, que estaba en la playa. Pensé que podía obtener algunas fotos de la luna en el agua, pero nunca llegué a la playa".

Al pasar por una zona del resort, sintió los pasos de alguien que la seguía. En ese momento, un hombre descrito por Tammy como un empleado del lugar, ya que llevaba un uniforme con el logo, la abrazó fuertemente por la espalda y la empujó a una sala de mantenimiento.

"Las siguientes 8 horas me trajeron dolor y miedo. Fui estrangulada varias veces hasta la inconsciencia. Mi cuerpo sin vida fue arrastrado por las escaleras de concreto a un área subterránea de aguas residuales. Me pateó en la cabeza, me golpeó con un palo. Y luego me estranguló de nuevo. En ese momento él desechó mi cuerpo en un área a la que me refiero como el "agujero". Estuve inconsciente varias veces durante este ataque salvaje, así que no tengo idea de qué más me hizo durante ese tiempo. De alguna manera sobreviví".

Luego de 8 horas, el cuerpo inconsciente de Tammy fue encontrado y llevado a una clínica, en donde estuvo internada durante 5 días. Fue operada de emergencia y hasta el día de hoy tiene que lidiar con las secuelas que incluyen daño a los nervios.

Al respecto, el Majestic Elegance no se responsabilizó por el ataque ya que Tammy no pudo identificar al atacante y no se hizo cargo de ningún tipo de gasto médico, ni reembolsó los gastos de las vacaciones.

"La policía encontró evidencia de la manija de un trapeador manchado de sangre y un sombrero de mantenimiento en el área donde me encontraron, pero esto no significa nada en estos países. No hay cámaras, ni iluminación. Mi esposo y mis amigos fueron a la recepción al menos 3 veces durante la noche antes de que el personal de seguridad accediera a buscarme. La seguridad del Majestic Elegance pensaba que estaba borracha en alguna parte. Me perdí a las 22:30 y fui encontrada 8 horas más tarde. Fue el infierno".

El atacante pensó que había matado a Tammy y que nadie encontraría su cuerpo en un buen tiempo, ya que la había abandonado en una suerte de alcantarillado.

Ahora, la sobreviviente deja un mensaje a todos: "Cuando se encuentre en lugares desconocidos, o incluso en lugares conocidos, recuerde… sea inteligente, manténgase a salvo". Ella sobrevivió pero el atacante misterioso sigue suelto.