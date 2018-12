Montevideo. El Instituto Nacional de Meteorología de Uruguay (Inumet) emitió una alerta naranja para seis departamentos y una amarilla para otros nueve, por "tormentas fuertes y lluvias intensas" en el suroeste del país.

La alerta naranja rige para toda la zona de Colonia; el oeste de Flores, Paysandú, Río Negro y San José; y todo el departamento de Soriano, todos en el suroeste de Uruguay.

En tanto, la advertencia amarilla lo hace para el oeste de Canelones, Durazno y Florida; el este de Flores, Paysandú, Río Negro y San José; el sur de Salto; y el suroeste de Tacuarembó.

Ambas alertas meteorológicas rigen desde las 8:00 a.m. hora local (6:00 a.m. en Perú) hasta las 11:00 a.m. hora local (8:00 a.m. en Perú) de este martes.

El mayor nivel de riesgo se debe a que un "frente frío ingresará por el suroeste del país, favoreciendo la formación de tormentas y lluvias, algunas fuertes".

El Inumet aseguró que en zonas de tormentas se espera "intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes".

La institución aseguró a través de un comunicado que seguirá monitoreando la situación e informará sobre posibles cambios.

En la escala de riesgo del Inumet la alerta naranja conlleva un riesgo meteorológico importante, mientras que la amarilla representa un riesgo para actividades concretas.



Fuente: EFE