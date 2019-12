José Mujica, expresidente y actual senador de Uruguay, se refirió al movimiento feminista que viene manifestándose en diferentes países del mundo.

Al respecto el exmandatario calificó de “bastante inútil” al feminismo en relación a su aspecto más contestatario.

“(...) El machismo es un hecho y la agenda de derechos de la equiparación es inobjetable, la estridencia también termina jodiendo a la causa de la mujer, porque crea una antípoda quejosa y excita lo reaccionario de la propia sociedad”, expresó.

Durante la entrevista al semanario ‘Voces’, el político uruguayo explicó que incluso en este círculo de defensa de los derechos de la mujer se han marcado diferencias de clases que es necesario eliminar. “Me resisto a que el feminismo pueda sustituir a la lucha de clases, porque las clases sociales las veo también dentro del movimiento feminista”.

En la misma línea se refirió a las mujeres con hijos que, según su percepción, han sido dejadas de lado por la representación feminista y ante ello exhortó a prestarles más atención.

“Hay mujeres explotadas. Y el último orejón del tarro lo componen las mujeres abandonadas con hijos, y el movimiento feminista no les da bola. Es una de las cosas más dolorosas”.

Mujica, sin embargo, tuvo otra controvertida frase durante la entrevista y fue en relación a las responsabilidades que asumiría la mujer cuando ya se ha convertido en madre y ha constituido una familia.

“La mujer tiene una responsabilidad con sus hijos que no es la del hombre. Trata de hacer cualquier cosa para darles de comer y protegerlos. La mujer siempre es una madre. Y nosotros andamos por el mundo siempre precisando una, porque, si no, no sabes ni dónde tenemos la camisa”, manifestó.

El exlíder de Frente Amplio también se refirió a la homosexualidad y recurrió a una analogía a la historia y a la Grecia clásica, señalando que que, “es más reaccionario el mundo moderno que el antiguo”, ya que “el que lea ‘La Ilíada’ con un poco de atención se dará cuenta de que Patroclo y Aquiles marchaban”.