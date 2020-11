Rara vez un comunicado de prensa ha causado tanto revuelo. El lunes la farmacéutica estadounidense Pfizer afirmó que su candidata a vacuna contra el COVID-19 es “eficaz en un 90%”, según el primer análisis intermedio de su ensayo de fase 3, la última etapa antes de pedir su homologación.

“Hoy es un gran día para la ciencia y la humanidad”, dijo Albert Bourla, presidente y director ejecutivo de Pfizer, sobre lo que sería una victoria en la lucha contra una pandemia que ha causado la muerte de más de 1 millón de personas y sacudido la economía global.

La noticia, que es vista como “prometedora” por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, encendió una luz al final del túnel. Pfizer y su socio alemán BioNTech son los primeros laboratorios en mostrar datos exitosos de un ensayo clínico a gran escala de una vacuna contra el COVID-19. De ahí la euforia en el mercado bursátil alrededor del mundo. En el plano político, el presidente electo de EE.UU., Joe Biden, celebró el anuncio. Incluso, el saliente gobernante, Donald Trump, saludó “gran noticia” de la vacuna.

¿Qué falta para que esta candidata sea oficialmente una vacuna? Antonio Pratto, del Comando Vacuna, indica que en EE.UU., Pfizer ha pedido una autorización de emergencia a la FDA. Esto significa que normalmente se espera a que se terminen los estudios de la fase 3 para que recién se someta la candidata a la homologación de la FDA. Pero con esta autorización se puede ir avanzando con los datos que ya tienen: de la fase 1, 2 y parcialmente de la 3. Así, puede ser aprobada anticipadamente.

Lo del lunes fue un comunicado de prensa y ahora se deben presentar los datos científicos. Pratto aclara que se trata de estudios doble ciego: ni el centro de investigación sabe a quién le inocula el placebo o la vacuna, ni el paciente. Ya que el proceso de recopilación y tabulación de datos toma tiempo, se ha pedido la autorización de emergencia.

RETOS Y OBSTÁCULOS

En Perú, gracias a que se cambió la legislación por el estado de emergencia, Digemid va a acelerar los procesos de aprobación de la vacuna de Pfizer, apunta Pratto. Con ello no habría impedimento a las 50,000 dosis que llegarían en diciembre.

Lo que puede ser un problema es la cadena de frío, pues esta vacuna requiere una conservación a -70° C. “El Minsa debería tener cámaras de frío que lleguen a -70°C. Tengo entendido que estaba comprando equipos que lleguen a esa temperatura a través de Naciones Unidas”, acota Pratto. “Pero no se sabe a ciencia cierta si ya llegaron. El Minsa no da ese tipo de información, que no sería malo dar”, añade.

Recuerda que desde que se formó el Comando Vacuna, el sector privado ha ofrecido al Minsa apoyo logístico desde la llegada de la vacuna hasta la inoculación de la segunda dosis a la población objetivo.

Esto involucra planificación estratégica y apoyo con las cámaras de conservación –para todas las vacunas, no solo la de Pfizer– para complementar la cadena de frío del Minsa.

Además, se ha ofrecido un software de geolocalización para no perder a los receptores de la vacuna de distintos rincones del país y luego de tres semanas inocularles la segunda dosis. Sin embargo, aclara el experto, nunca tuvieron respuesta al ofrecimiento hecho.

“Si no aceptaron ayuda del sector privado, supongo que tienen la situación bajo control. Yo tengo dudas porque hemos visto cómo ha sido la vacunación contra la difteria. No me imagino cómo sería con 22 millones de personas, que es el objetivo al que progresivamente quieren llegar”, opina.

Rusia afirma que su vacuna contra la COVID-19 es eficaz en un 92%

SOLO UN LABORATORIO

El gobierno saliente pretendía vacunar en el primer trimestre a 6 o 7 millones de personas, dice Pratto. Sin embargo, Pfizer es el único laboratorio –al menos del que se tiene conocimiento– con el que el Estado ha firmado acuerdo bilateral. Con ello las cifras no cuadran.

De acuerdo con Pratto, Pfizer entregará 1.5 millones de vacunas en el primer trimestre de 2021, lo cual alcanza para inmunizar a 700 mil personas. De ahí las vacunas provenientes de la iniciativa Covax Facility vendrán en el tercer o cuarto trimestre de 2021, según el especialista. La única salida, para Pratto, es firmar acuerdos.

La situación actual demanda acción y transparencia de parte del Minsa, que, según el miembro del Comando Vacuna, esgrime el argumento de la confidencialidad para no hacer pública la información de los posibles acuerdos para conseguir una vacuna. “Hay propuestas en el Minsa que no han sido respondidas a los laboratorios. Si no se firman acuerdos, no vamos a tener vacunas para el primer trimestre”, agrega.

Asimismo, le llama la atención que no se haya firmado un acuerdo de compra con Astrazeneca y Johnson y Johnson–dos de las 10 candidatas a vacuna en fase 3–, que tienen aprobados sus estudios en el Perú y que empezarán en los próximos días. “¿Por qué no hay acuerdos? No lo sé”, comenta.

Del mismo modo, el ingeniero recuerda que el expremier Martos había anunciado que estaban por cerrar un acuerdo Sinopharm de China y con la vacuna rusa. “Eso es bueno, pero no hay información. No se sabe si se llegaron a cerrar esos acuerdos”, afirma.

A ello se suma el factor político. “No sé cuál va a ser el objetivo del nuevo ministro de Salud y su equipo”, comenta.