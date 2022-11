Pieper Lewis es una adolescente de Iowa, Estados Unidos, que asesinó a un hombre que, según su testimonio, abusaba sexualmente de ella, razón por la cual fue condenada a libertad condicional, demás de pagar una indemnización a la familia del hombre que mató. Hoy se supo que la joven se escapó de un centro penitenciario.

Así lo informó el Departamento Correccional del Quinto Distrito Judicial de Iowa, desde donde aseguraron que la joven “se escapó del Centro de Mujeres Fresh Start el viernes a las 6:19 de la mañana después de cortar su dispositivo de seguimiento electrónico”.

“En este momento, se desconoce su paradero”, indicó Jerry Evans, director ejecutivo del distrito, a CNN. Se ha emitido una orden de arresto que se encuentra pendiente, según el propio Evans.

Lewis tenía 15 años cuando asesinó a un hombre que, según ella, la había violado muchas veces. Recibió una sentencia diferida del juez de distrito del condado de Polk, David Porter, después de declararse culpable de homicidio voluntario y lesiones intencionadas.

Además, la justicia de Iowa ordenó pagar a la joven la cantidad de 15 mil dólares a su familia, como concepto de restitución. También recibió cinco años de libertad condicional, en los cuales cumpliría 200 horas de servicio comunitario, así como pagar otros US$ 4.000 en concepto de sanciones civiles.

El centro Des Moines, de donde huyó Lewis, es un centro correccional residencial en donde se admiten a residentes con “estatus legal variado”, que pueden ser admitidos “como condición de libertad condicional o libertad vigilada”, según el portal web del Departamento de Correcciones del Quinto Circuito Judicial.

Esto con el objetivo de “promocionar un enfoque seguro y holístico de supervisión que busca educar, apoyar y defender a todas las mujeres para transformar sus vidas”, dice el sitio web.

Lewis se declaró culpable en junio de 2021 del asesinato de Zachary Brooks, diciendo en el acuerdo de culpabilidad que el hombre de 37 años la violó múltiples veces en 2020. Inicialmente fue acusada de asesinato premeditado, según informó CNN.

La joven, en su acuerdo de culpabilidad, indicó que huyó varias veces de casa hasta llegar a un edificio de apartamentos en donde un hombre la acogió, pero se fue de ahí cuando este se volvió agresivo. En este momento, se mudó con otro hombre, que creó un perfil de citas en línea para ella y arregló para que los hombres tuvieran sexo con ella por dinero.

Vivió con este sujeto, quien le decía que era su novia, desde abril de 2020 hasta que fue arrestada por asesinar a este sujeto, identificado con el apellido Brooks. Según la joven, le presentaron al hombre en mayo de 2020, y este le dio alcohol y marihuana, abusando sexualmente de ella en cinco ocasiones mientras estaba inconsciente por tres días.

Lewis se enteró de lo que había hecho, según la declaración, cada vez que ella recuperaba la conciencia y él seguía encima de ella.

“El 31 de mayo, el hombre con el que vivía Lewis se enfrentó a ella con un cuchillo después de que ella rechazara su orden de ir al apartamento de Brooks para tener relaciones sexuales con él a cambio de marihuana”, se puede leer en su declaración.

Lewis accedió a ir cuando el hombre le lastimó el cuello con un cuchillo. En el apartamento de Brooks, la obligaron a beber vodka hasta que se quedó dormida y cuando despertó, Brooks la estaba violando. Posteriormente, él se quedó dormido y Lewis fue a buscar su ropa. Cuando volvió al dormitorio, lo vio desmayado y desnudo.

“De repente me di cuenta de que el Sr. Brooks me había violado una vez más y me invadió la rabia. Sin pensarlo, tomé inmediatamente el cuchillo de su mesita de noche y comencé a apuñalarlo”, declaró Lewis en el acuerdo de culpabilidad. “Reconozco, además, que las múltiples puñaladas que le infligí al señor Brooks a partir de entonces acabaron provocando su muerte”.

Lewis es una de las varias adolescentes, a menudo de color, que han sido penalizadas legalmente o condenadas por matar a su traficante o agresor sexual en los últimos años en Estados Unidos.

