“La clave de vivir tantos años es tener mucho amor a toda la gente”, dice Mauricio, un hombre de 102 años de edad que se divorció a los 99 y que asegura estar atravesando el mejor momento de su larga vida, siendo además uno de los hombres más longevos del mundo.

Vive en el barrio Parque Chacabuco, en Buenos Aires, quien cuenta que el motivo de su felicidad a su edad es su divorcio, decisión que tomó hace 3 años, tal como contó en el programa ‘Nosotros a la mañana’, relatando su historia.

“Antes de divorciarme me estaba enfermando, tenía taquicardia, hipertensión y me sentía muy, muy mal todo el día”, dijo durante la entrevista. “A los dos o tres meses, se me pasaron todos los males, se terminó la hipertensión, se me terminó la taquicardia. Estoy disfrutando del cariño de mis hijos, de toda la gente que me conoce”, cuenta Mauricio.

Y es que la clave de la felicidad para Mauricio no es un secreto, quien no dudó en compartirlo en el programa matutino argentino.

“Teniendo mucho amor a toda la gente. La mejor receta me la enseñó un poeta que dijo ‘cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga, cultivo una rosa blanca’. Esa es mi guía para vivir muchos años”.

Además, Mauricio asegura que cuidar la memoria es clave para vivir más años, algo que ha hecho mediante la lectura pese a que sus ojos le han empezado a fallar.

“Me ayuda la técnica moderna con los teléfonos móviles, que uno puede agrandar la letra o acercarla, o al ordenador, que uno lo tiene más cerca que el televisor”, relató.