El dolor de no saber nada, de no poder hacer nada. Inocentes en medio de una guerra. Una peruana secuestrada junto a su familia por el terrorismo de Hamás en Israel. Hace una semana, Margit Shnaider, su esposo, su hija, su yerno y sus dos nietos fueron obligados, por hombres armados de este grupo de terror, a abandonar el kibutz donde vivían en Nir Oz, a muy pocos kilómetros de la frontera con Gaza, donde hoy permanecen como rehenes. No hay más noticias de ellos. Solo el llanto, la súplica desesperada de sus familiares por volverlos a ver —libres, sanos, vivos—, y que observan cómo el tiempo es un enemigo que les va ganando la guerra.

“Mi familia vivía en un kibutz maravilloso y Hamás entró para destruirlo todo. Ha pasado una semana y no sabemos nada de ellos; si están vivos o están muertos... Esos monstruos mataron niños, quemaron gente inocente, violaron mujeres, y ahora tienen a toda mi familia allá en Gaza. Tengo miedo. Esto es una pesadilla”.

Yifat Zailer, sobrina de Margit Shnaider, la peruana tomada como rehén junto a su familia, y un desgarrador testimonio para Perú21. En un pronunciamiento ante una asociación de familiares de personas desaparecidas y secuestradas, solicitó ayuda para recuperar a sus seres queridos. “Necesitamos traerlos de regreso a casa con vida. Fueron secuestrados vivos y volverán con vida”, exigió Yifat.

No hubo tiempo sino para hacer caso, aquella mañana del sábado en que Hamás arremetió contra el kibutz y los convirtió en rehenes. De inmediato, Yarden Bibas, yerno de Margit Shnaider, inició el calvario a Gaza. Horas antes del secuestro, disfrutaba de ser padre de Kfir, su hijo de nueve meses.