Han pasado 24 horas desde que Rusia anunció el retiro de sus unidades militares que se encuentran en la frontera con Ucrania. Sin embargo, las autoridades estadounidenses han señalado que no ven un “retiro significativo” pese a los anuncios que llegaban desde Moscú.

Así lo señaló el jefe de la Diplomacia de EE.UU., Antony Blinken, según AFP.

“Lo que estamos viendo no es un retiro significativo. Por el contrario, seguimos viendo fuerzas, en particular fuerzas que serían la avanzada de una posible nueva agresión contra Ucrania, que siguen estando en la frontera... No hemos visto una retirada. Nos gustaría verla. Si la vemos, la celebraremos”, insistió el secretario de Estado.

Invasión

Rusia se dirige a una “inminente invasión” de Ucrania pese a sus anuncios de retiro de tropas, dijo la embajadora de Estados Unidos ante la ONU Linda Thomas-Greenfield.

La diplomática indicó que le pidió al secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken que asista a la reunión de este jueves del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ucrania.

Las tropas ucranianas participan en un simulacro militar en las afueras de la ciudad de Rivne el 16 de febrero de 2022. (Foto de Aris Messinis / AFP)

Pretextos para invadir

El secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, advirtió que Rusia podría utilizar pretextos para una invasión a Ucrania, a raíz de “preocupantes” reportes sobre bombardeos en regiones controladas por separatistas prorrusos en el Este del país.

“Hemos visto las informaciones sobre los bombarderos, y es algo realmente preocupante. Hemos dicho ya que los rusos podrían hacer algo como esto para justificar un conflicto militar”, dijo Austin a periodistas después de una reunión en Bruselas con los ministros de defensa de la OTAN.

OTAN señala que Rusia parece seguir desplegando tropas

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, comentó según EFE que no hay señales concretas de una desescalada por parte de Rusia.

“No hemos constatado ninguna desescalada en el terreno por ahora. Al contrario, parece que Rusia sigue reforzando su presencia militar”, señaló al inicio de la reunión de los ministros de Defensa de la Alianza.

Vladimir Putin asegura que no quiere una guerra

El pasado martes, el mandatario ruso Vladimir Putin señaló que no quiere una guerra. Esto durante una rueda de prensa con el canciller de Alemania, Olaf Scholz.

“¿Si queremos una guerra (en Europa)? Claro que no”, señaló Putin sobre la tensión con Ucrania.

El presidente ruso, Vladimir Putin, se reúne con el presidente de Brasil (sin ser visto) en el Kremlin, en Moscú, el 16 de febrero de 2022. (Foto de Mikhail Klimentyev / Sputnik / AFP)

Estados Unidos ofrece dinero para armas a Ucrania

La Casa Blanca anunció el pasado lunes que ofrecerá 1.000 millones de dólares en garantías de crédito para brindar su ayuda a Ucrania.

“Es algo que estamos considerando como parte del apoyo macroeconómico adicional para ayudar a la economía de Ucrania en esta presión resultante de la concentración militar”, comentó la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Karin Jean-Pierre.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habla en la Sala Este de la Casa Blanca sobre la actividad militar rusa cerca de Ucrania en Washington, DC el 15 de febrero de 2022. (Foto de Brendan Smialowski / AFP)

Presidente de Ucrania sugiere ingresar a la OTAN

Volodymyr Zelenski señaló el pasado lunes que Ucrania se unirá a la OTAN para garantizar su supervivencia. “Creemos que la adhesión a la OTAN garantizaría nuestra seguridad y nuestra integridad territorial”, comentó el mandatario a los periodistas.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, celebra una conferencia de prensa conjunta con el canciller alemán en Kiev el 14 de febrero de 2022. (Foto de SERGEI SUPINSKY / AFP)

Ucrania afirma que Rusia los invadiría el 16 de febrero

El fin de semana pasado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski señaló que una posible invasión por parte de Rusia se daría el 16 de febrero, conocido como el “Día de Unidad en Ucrania”.

“Nos dicen que el 16 de febrero será el día del ataque (ruso contra Ucrania). Nosotros lo convertiremos en un Día de Unidad. El decreto correspondiente ya ha sido firmado”, argumentó.

