Katerina Gaponenko, es la viuda de Volodymyr Gaponenko, capitán del avión Boeing 737 de la aerolínea Ukraine International Airlines que fue derribado hace unos días en Teherán. Ella relató que, horas antes de reportarse el accidente aéreo, instó a su esposo a no volar la aeronave por el temor surgido a consecuencia de la muerte de Qassem Soleimani.

Según dijo la mujer en una entrevista a Sky News, Volodymyr le había comentado que creía que el viaje de regreso de Kiev a Teherán sería cancelado ante el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, horas antes del despegue, le informó que debía continuar con el itinerario porque no quería decepcionar a los pasajeros.

“Le dije ‘No vueles, no lo hagas’, pero dijo: 'No podemos dar marcha atrás, si no soy yo, no hay nadie más. Si vuela a tiempo, tengo que volar”. Le pedí que se quedara”, contó.

La madre de las dos hijas del piloto comentó,a demás, que la hora de salida del vuelo 752 de la aerolínea internacional de Ucrania se retrasó una hora y no desconocía las razones por lo que su preocupación se incrementó. Sin embargo lo que no imaginaba es que el avión solo permanecería dos minutos en el aire antes de verse envuelto en una bola de fuego que lo precipitó a tierra acabando con la vida de 176 personas incluido su esposo.

Al referirse a su esposo, Gaponenko dijo: “Estoy orgullosa de él (...) con su gran experiencia de trabajo (...) la calificación más alta. Mi esposo merece solo la mejor opinión sobre él”.

Horas después de las declaraciones de la mujer, el gobierno iraní informó que que su ejército derribó “involuntariamente” la aeronave. La Guardia Revolucionaria de Irán asumió, el operador del sistema de defensa confundió de este país confundió el aparato con “un misil de crucero”.