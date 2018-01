Twitter: Una explicación a la canción de Rolling Stones que Kenji Fujimori está escuchando

'Aftermath' es uno de los discos más memorables de la historia. Y no solo porque fue su primer disco de los Rolling Stones donde Mick Jagger y Keith Richards escriben la lista completa de canciones, si no porque guarda también una de las canciones más memorables: Paint it black.

Y la duda sobre el origen de la canción siempre ha estado presente. La teoría más aceptada es que tuvo su inspiración en los aconteceres ocurridos en el Reino Unido a finales del siglo XIX, teniendo como protagonista a la Reina Victoria.

Para ello nos trasladamos a las primeras líneas de 'Paint it black'.

'I see a red door and I want it painted black

No colors anymore I want them to turn black

I see the girls walk by dressed in their summer clothes

I have to turn my head until my darkness goes

Veo una puerta roja y la quiero pintada de negro

Ningún color no más quiero que se conviertan en negro

Veo a las chicas pasar vestidas con sus ropas de verano

Tengo que dar vuelta a mi cabeza hasta que mi oscuridad vaya

Esta estrofa solo serían el inicio de un tema dedicado a la depresión y desolación, la misma que sufrió la reina Victoria cuando su esposo, el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha, falleció en 1861.

Finalmente la reina Víctoria, quien también ostentaba el título de emperatriz de la India, falleció en 1901, arrastrando consigo una depresión por 40 años. La historia también señala que su periodo de luto y aislamiento le hizo perder un vasto poder político.

Los colores como metáfora utilizados a lo largo de toda la canción, como el negro de las puertas, dan más potencia a esta versión. Tal como lo menciona el musicólogo Michel Andrade en una columna en Plaza Pública, 'Paint it Black' es "himno que rememora a una emperatriz deprimida, cuya muerte marca el inicio del declive de un imperio".

¿Por qué fue utilizado por Kenji Fujimori?

En Perú, la familia Fujimori, principalmente Kenji y Keiko, vienen disputándose el poder político del fujimorismo. Este miércoles, luego de ser expulsado de Fuerza Popular, el hijo menor de Alberto Fujimori publicó un curioso mensaje en su cuenta de Twitter.

La mejor canción para empezar el día 👍👍👍👍vamos con todo Avengers!👋 https://t.co/dOaI00xi3J — Kenji Fujimori (@KenjiFujimoriH) 31 de enero de 2018

Pero el congresista acompañó el mensaje con un video, algo que no suele hacer. El tema elegido fue 'Paint it black'.

Lejos de ser solo un saludo, Kenji se ha caracterizado por enviar mensajes con doble significado y esta vez no sería la excepción, si vemos que 'Paint it black', no es precisamente un tema para dar los buenos días.

Quizás la explicación la tenga la misma letra del tema de los Rolling Stone, que como vemos habla de "una emperatriz deprimida". ¿Quién será?​