Turquía: Medio detecta hombre ligado a líder saudí en consulado

Estambul. Un hombre que había viajado con el séquito del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, a Estados Unidos, entró al consulado del reino en Estambul justo antes de la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi en el edificio, según imágenes publicadas el jueves por un periódico progubernamental turco.

El reporte del diario Sabah mostró al hombre más tarde en el exterior de vivienda del cónsul general saudí, saliendo de un hotel con una maleta de gran tamaño a su lado y abandonando Turquía el 2 de octubre.

La publicación coincidió con el final de los registros efectuados por las autoridades turcas tanto en la residencia del cónsul general como en el propio consulado, que se revisó por segunda vez. Ankara teme que las autoridades saudíes asesinaran y descuartizaran a Khashoggi en el interior de la misión diplomática en Estambul.

Arabia Saudita, que en un primer momento dijo que las acusaciones eran “infundadas”, no respondió a las repetidas peticiones de comentarios efectuadas por The Associated Press en los últimos días, incluyendo el jueves.

De acuerdo con la información publicada por Sabah, el hombre pasó por delante de las barreras policiales del consulado a las 09:55 de la mañana con varios hombres por detrás de él. Khashoggi llegó al consulado más tarde, a las 13:14 horas, y despareció mientras su prometida lo esperaba en la calle.

En la víspera, el periódico progubernamental Yeni Safak, que citó lo que describió como una grabación de audio del asesinato de Khashoggi, dijo que un equipo saudí abordó al periodista de 60 años nada más entrar al consulado, cortándole los dedos y decapitándolo.

Grabaciones de cámaras de vigilancia filtradas anteriormente mostraron un tráfico de vehículos entre el consulado y la residencia oficial del cónsul general, a unos dos kilómetros (1,2 millas) de distancia, menos de dos horas después de la llegada del colaborador de The Washington Post al inmueble. El diario Sabah mostró una imagen del hombre a las 16:53 de la tarde en la casa del cónsul y a las 17:15 horas saliendo de un hotel. El hombre pasó el control de seguridad del aeropuerto a las 17:58.

Los servicios de seguridad turcos han empleado medios progubernamentales para filtrar detalles sobre el caso de Khashoggi, aumentando la presión sobre Riad.

La AP no pudo verificar la identidad del hombre de inmediato, aunque es una de las personas identificadas previamente por Turquía como integrante del equipo de 15 hombres saudíes que atacó a Khashoggi.

Imágenes filmadas por el Houston Chronicle y distribuidas más tarde por la AP mostraron que el mismo hombre formó parte de la comitiva del príncipe Mohammed en su visita a Houston en abril para supervisar la reconstrucción tras el paso del huracán Harvey.

El sospechoso llevaba los mismos pines de solapa, incluyendo uno con las banderas de Arabia Saudita y Estados Unidos entrelazadas, que tenían otros guardaespaldas del heredero al trono saudí durante el viaje.

Por otra parte, el Post publicó el jueves lo que describió como la última columna de Khashoggi en honor al periodista desaparecido.

En ella, Khashoggi aborda el silencio de la comunidad internacional ante los continuos abusos que cometen los gobiernos de Oriente Medio contra periodistas.

"Como resultado, se ha dado rienda suelta a los gobiernos árabes para que sigan silenciando a los medios de comunicación a un ritmo cada vez más alto”, escribió. "El mundo árabe está enfrentando su propia versión del Telón de Acero, impuesto no por actores externos sino por fuerzas nacionales que compiten por el poder”.

Fuente: AP