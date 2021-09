Una mujer de 19 años resultó gravemente herida tras lanzarse un tercer piso en un edificio residencial, un altura aproximada de 10 metros, en la ciudad de Antalya, Turquía.

Según indicaron medios de comunicación de este país, la joven se abalanzó en la ventana del edificio mientras gritaba que quería morir y, pese a que los transeúntes le pedían que volviera al inmueble, la mujer se lanzó al vacío, golpeando un vehículo estacionado, cayendo al suelo finalmente.

Al lugar se acercaron paramédicos para atenderla, a quienes habría mencionado que huía de sus captores que, según la joven, la tenía como rehén. “Querían prostituirme. Me torturaron. Me obligaron a tener sexo y lo filmaron, y luego me amenazaron a mí ya mi familia. Sería mejor si me muriera”.

La joven huía de secuestradores, según mencionó a los paramédicos. (Foto: Captura)

Según RCN, se desconoce hasta el momento si las autoridades capturaron a los presuntos secuestradores, mientras que la joven fue internada en un hospital para recibir tratamiento médico.

VIDEO RECOMENDADO

Una nueva protesta contra el premier Bellido. Decenas de mujeres rechazaron la postura misógina del primer ministro.