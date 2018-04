Un turista de nacionalidad lituana escaló una montaña de 2.400 metros de altura en el valle de Aosta, en Los Alpes de Italia , mientras buscaba el camino a su hotel. El hombre de 30 años, identificado como Pavel, regresaba ebrio de una noche de fiesta a las 2 de la madrugada, según el diario 'La Stampa'.

Había perdido totalmente la orientación y no pudo trasladarse hasta la dirección correcta. Al no encontrar su hotel, simplemente siguió avanzando y llegó hasta la estación de esquí de Cervinia, en Aosta, ubicada en la cima de la cordillera. Allí entró y se recostó en un sofá.

Empleados de la estación se percataron de que el sujeto forzó la cerradura con su llave y logró ingresar al lobby. "Habían dos botellas de agua que estaban en el suelo, al lado del lugar donde dormía el aventurero", indicó un empleado.

La Policía italiana indicó que Pavel no llevaba ropa ni zapatos apropiados para aquellas bajas temperaturas. Su orientación, la inclinación del camino y el frío no formaban parte de las sensaciones que lo conducían en ese estado. "No sabemos cómo sobrevivió este joven", respondió un agente policial al medio italiano.

Su noche de diversión le salió caro, pues deberá pagar una multa por el servicio de emergencias que se puso en marcha por la noche para buscarlo: bomberos con perros y hasta el apoyo de helicópteros.