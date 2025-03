Trump suspende ayuda militar a Ucrania hasta que demuestre compromiso con negociaciones de paz

Estados Unidos ha decidido suspender temporalmente toda la asistencia militar a Ucrania, según informó un alto funcionario de la administración de Donald Trump.

La medida, que entra en vigor de inmediato, afecta cientos de millones de dólares en armamento y municiones en proceso de fabricación y entrega.

La ayuda solo se reanudará cuando Trump considere que el gobierno ucraniano ha demostrado un compromiso genuino con las negociaciones de paz con Rusia.

La decisión se produce luego de una tensa reunión en la Casa Blanca entre Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El encuentro, que inicialmente tenía como propósito la firma de un acuerdo sobre derechos de minerales raros, derivó en un fuerte intercambio de declaraciones.

Durante la reunión, Trump y el vicepresidente JD Vance cuestionaron la falta de gratitud de Zelensky por el apoyo estadounidense.

Un alto funcionario, que habló bajo condición de anonimato, explicó que la suspensión no es definitiva, sino una pausa que se mantendrá hasta que Ucrania cumpla con ciertos requisitos. No obstante, no se ha especificado qué acciones concretas debería tomar Zelensky para que la asistencia sea reactivada.

La orden también frena cientos de millones de dólares a través de la Iniciativa de Asistencia para la Seguridad de Ucrania, un programa que permite a Kiev adquirir armamento directamente de empresas estadounidenses de defensa. La interrupción de estos fondos llega en un momento crítico para Ucrania, que sigue enfrentando la ofensiva rusa.

Zelensky ha advertido que, aunque el país ha incrementado su producción de armamento, la suspensión de la ayuda de EE.UU. tendría graves repercusiones en su capacidad defensiva.

Trump ha señalado en varias ocasiones su intención de cambiar la estrategia estadounidense respecto a la guerra en Ucrania, sugiriendo que el enfoque de aislamiento a Rusia ha terminado.

Además, ha insinuado que Kiev tiene parte de responsabilidad en el conflicto. A pesar de la incertidumbre sobre el futuro de la asistencia militar, Trump afirmó que el acuerdo sobre los minerales raros no está descartado y que aún podría concretarse, siempre y cuando Ucrania demuestre una actitud "más agradecida".

