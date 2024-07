Para Donald Trump, Joe Biden “no era apto” para ser candidato presidencial y “ciertamente no es apto para servir”. Horas después, en diálogo telefónico con CNN dijo: “Es el peor presidente de la historia de nuestro país. Va a pasar a la historia como el peor presidente de la historia de nuestro país”.

Trump cree que la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, será más fácil de derrotar de lo que habría sido Biden.

“El corrupto Joe Biden no era apto para presentarse a presidente, y ciertamente no es apto para ocupar el cargo. ¡Y nunca lo fue! Solo alcanzó la posición de presidente con mentiras, noticias falsas y sin dejar su sótano. Todos los que le rodeaban, incluidos su médico y los medios de comunicación, sabían que no era capaz de ser presidente, y no lo fue”, publicó Trump en Truth Social.

Trump agradeció a sus partidarios por la salida de Biden en un mensaje para recaudar fondos que decía: “Biden acaba de abandonar la carrera, ¡todo esto es gracias a su apoyo!”. En su mitin en Grand Rapids, Michigan, el sábado, Trump criticó a las élites demócratas que, según él, estaban tratando de sacar a Biden de la candidatura de manera antidemocrática.

Los principales republicanos del Congreso , incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson , y otros legisladores de alto rango de la Cámara , pidieron a Biden que renunciara de inmediato.

Donald Trump pidió este domingo que el debate con el nuevo postulante demócrata a las elecciones sea en el canal conservador Fox, en lugar de ABC, como estaba programado en septiembre.

“Ahora que Joe (Biden), de manera nada sorprendente, ha abandonado la carrera, creo que el debate, con quienquiera que elijan los demócratas de la izquierda radical, debería hacerse en Fox News, en lugar de la muy sesgada ABC”, dijo Trump en Truth Social.

El Partido Demócrata debe elegir a un candidato en su convención nacional, que arrancará el 19 de agosto en Chicago.

