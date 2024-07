El expresidente republicano Donald Trump aseguró que “el médico del hospital dijo que nunca había visto algo así”, tras resultar herido por el roce de una bala en el atentado en su contra el último sábado en Pensilvania.

Un agradecido y a veces desafiante Donald Trump dijo el domingo que “se supone que está muerto” mientras recordaba el desgarrador momento en que fue baleado por Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años, que murió de un balazo en la cabeza tras atacar al exmandatario.

“No se supone que deba estar aquí, se supone que deba estar muerto”, dijo Trump. Y acotó “Se supone que debo estar muerto”.

Thomas Matthew Crooks, el tirador de Donald Trump, murió de un balazo en la cabeza tras atacar al exmandatario.

Trump dio una entrevista, la primera desde el tiroteo, al periódico conservador Washington Examiner, y comentó que había reescrito su discurso para la Convención Nacional Republicana. “El discurso que iba a dar el jueves iba a ser espectacular. Habría sido uno de los discursos más increíbles”.

El discurso se centró en las políticas de Biden mientras estuvo en el cargo. “Esta es una oportunidad para unir a todo el país, incluso al mundo entero. El discurso será muy diferente, muy diferente de lo que hubiera sido hace dos días”, comentó.

Trump aseguró que la razón por la que no lo mataron fue porque que apartó la mirada de la multitud y la dirigió a una pantalla con notas del discurso: “Rara vez aparto la mirada de la multitud. Si no hubiera hecho eso en ese momento, bueno, no estaríamos hablando hoy, ¿no?”.

Donald Trump llegó ayer a Milwaukee para la Convención Nacional Republicana, donde debe aceptar la nominación formal de su partido con un discurso a finales de esta semana.

Los republicanos se reunirán hoy en el centro de Milwaukee hasta el jueves, donde designarán oficialmente a Trump como su candidato presidencial. También se espera que anuncie su candidato a vicepresidente, que se espera que pronuncie un discurso el miércoles por la noche

El expresidente comentó que mientras los agentes del Servicio Secreto lo sacaban del escenario, todavía quería seguir hablando con sus partidarios, pero los agentes le dijeron que no era seguro y que tenían que llevarlo a un hospital.

CNN y ABC informaron que Trump se sometió a una tomografía computarizada de precaución después de que una bala lo rozara en un mitin el sábado. ABC citó fuentes anónimas que dijeron que la tomografía resultó normal.

MÁS SEGURIDAD

Kimberly Cheatle, directora del Servicio Secreto, quien enfrentó críticas tras el intento de asesinato de Trump, contó que The New York Times que la agencia había realizado cambios en el equipo de seguridad del expresidente y estaba trabajando para comprender qué sucedió y “cómo podemos evitar que un incidente como este vuelva a ocurrir”.

Cheatle expresó en un comunicado que la agencia también había “revisado y fortalecido” su plan de seguridad para la Convención Nacional Republicana y que tenía confianza en él.





