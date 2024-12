Donald Trump molesto por la creciente popularidad de Elon Musk: ¿Rivalidad o simple envidia?

Elon Musk, el hombre más rico del mundo según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, se ha convertido en el gran acompañante de Donald Trump, con quien mantiene una relación estrecha desde antes del proceso electoral.

Es tan buena la relación que Musk ha sido designado por el presidente electo Donald Trump para coliderar el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), junto con Vivek Ramaswamy. Este departamento tiene como objetivo desmantelar la burocracia gubernamental, reducir regulaciones excesivas, recortar gastos innecesarios y reestructurar las agencias federales. Sin embargo, lo que todo parece ir muy bien, parece que ha generado ciertos celos en Trump, según medios estadounidenses.

Trump dijo este domingo a los demócratas que critican la enorme influencia que Elon Musk ejerce sobre él y aseguró que el dueño de X, Tesla, SpaceX y una serie de empresas “no asumirá la presidencia”.

Durante un foro de la organización Turning Point celebrado en Phoenix (Arizona), el próximo mandatario señaló que el nuevo mantra de los demócratas es decir que “el presidente Trump ha cedido la presidencia a Elon Musk” y continuó: “No, no, eso no va a suceder”.

El republicano elogió a Musk por su empresa SpaceX, que ha revolucionado los viajes espaciales, pero subrayó que el multimillonario no puede ser presidente de Estados Unidos dado que nació en Sudáfrica y la Constitución se lo impide.

Musk, de 52 años, nació en Pretoria, Sudáfrica.

“No, él no va a asumir la presidencia, eso lo puedo asegurar. Yo estoy a salvo, ¿saben por qué? Él no puede serlo, él no nació en este país”, agregó entre risas. Se especula que a Trump no le ha caído nada bien la importancia que Musk viene ganando en su entorno político más cercano y la popularidad que hoy tiene. ¿Rivalidad, envidia?

El Partido Demócrata critica que Musk se ha convertido en una especie de presidente en la sombra, especialmente desde que el multimillonario lideró el esfuerzo para tumbar el pasado miércoles un acuerdo alcanzado entre demócratas y republicanos para financiar el Gobierno y evitar un cierre administrativo.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: