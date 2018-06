El presidente estadounidense, Donald Trump , bromeó hoy con la idea de que el futbolista portugués Cristiano Ronaldo pudiera presentarse y perder unas elecciones presidenciales contra el mandatario luso, Marcelo Rebelo de Sousa , quien le respondió que Portugal "no es como Estados Unidos".

Lo que comenzó como una conversación distendida entre Trump y Rebelo de Sousa, de visita en Washington , sobre el Mundial de Fútbol acabó con una clara muestra del contraste entre la cultura política de Estados Unidos y la de Portugal .

En su primera reunión bilateral con Trump, Rebelo de Sousa le pidió que si comenta el Mundial durante su próximo encuentro bilateral con el presidente del país anfitrión de la competición, el ruso Vladimir Putin , no se olvide "de que Portugal todavía está ahí y quiere ganar el campeonato".

"No olvide que Portugal tiene el mejor jugador del mundo, que se llama Cristiano Ronaldo ", afirmó Rebelo de Sousa al comienzo del encuentro en la Casa Blanca.

Trump había asegurado poco antes que a su hijo -presumiblemente el menor, Barron- "le encanta el fútbol, y le encanta ver el Mundial".

El jefe de Estado portugués aprovechó la ocasión para afirmar que, seguramente, el hijo de Trump "lo sabe todo" sobre Ronaldo , y Trump respondió que así es.

El presidente estadounidense reconoció que Portugal "lo está haciendo muy bien" en el mundial, y preguntó a su homólogo "cómo de bueno" es el delantero madridista, y si estaba "impresionado" por él.

Cuando Rebelo de Sousa respondió que Cristiano Ronaldo es "el mejor jugador del mundo", Trump señaló: "Entonces, ¿se presentará Cristian (sic) alguna vez a la Presidencia (compitiendo) contra usted?".

Mientras el mandatario luso se preparaba para contestar, Trump añadió: "(Cristiano) No ganaría. Usted sabe que no".

Rebelo de Sousa se incorporó un poco en su silla, tocó amistosamente el brazo derecho de Donald Trump y replicó: "Señor presidente, sabe, tengo que decirle algo. Portugal no es exactamente (como) Estados Unidos . Es un poco distinto".

Trump reconoció que "es cierto", y comenzó a contestar preguntas de los periodistas. El mandatario estadounidense también dijo sobre el Mundial que Rusia está "haciendo un trabajo fantástico" como anfitrión.

"Es emocionante incluso si no eres fan del fútbol. Yo soy un poco fan del fútbol, pero no tengo mucho tiempo", indicó Trump, quien aseguró que no tiene equipo favorito y quiere que "a todo el mundo le vaya bien".

Trump y Rebelo de Sousa tenían previsto hablar sobre comercio, inmigración y la cumbre de la OTAN que se celebrará en julio en Bruselas durante su encuentro, que marcó la primera visita a la Casa Blanca de un presidente portugués desde 2011.



