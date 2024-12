Trump califica a la prensa de "muy corrupta" y asegura que ahora todos quieren su amistad

El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, realizó este lunes su primera conferencia de prensa desde que ganó la contienda electoral y abordó diversos temas, pero además resaltó que "en este mandato, todo el mundo quiere ser mi amigo" y afiló la puntería contra la prensa, a la que calificó de muy corrupta.

Como se sabe, las cabezas de las principales empresas tecnológicas como Amazon, Meta y Open IA se han acercado a Trump para donar fondos para la ceremonia de investidura. Y en cuanto a su relación con la prensa, vale mencionar que The New York Times advirtió en la víspera que el futuro presidente de los Estados Unidos busca tomar acciones contra los medios que realicen una cobertura críticas de sus acciones.

EL MURO FRONTERIZO

Trump criticó al presidente Joe Biden por presuntamente socavar intencionalmente sus esfuerzos para completar el muro fronterizo con México que comenzó a construirse durante su primera gestión.

“Pedimos 200 millas adicionales de muro. Es muy caro, y ahora cuesta aproximadamente el doble de lo que habría costado hace seis años, y la administración está tratando de venderlo a cinco centavos por dólar, sabiendo que nos estamos preparando para levantarlo”, dijo.

“Le pido hoy a Joe Biden que deje de vender el muro, vamos a usarlo para crear una barrera fuerte...Y funcionó bien, y es muy costoso de hacer, y le pido a Joe Biden que impida que su gente lo regale. Es algo que la gente ni siquiera puede creer que esté sucediendo. Así que espero que Joe pueda detenerlo”.

CUESTIONÓ EL TELETRABAJO

Trump cuestionó a la administración Biden por favorecer a un sindicato que pide continuar con el teletrabajo hasta 2029.

“Si la gente no regresa al trabajo, si no regresa a la oficina, los van a despedir. Y alguien en la administración Biden dio una exención de cinco años de eso, de modo que durante cinco años, la gente no tenga que volver a la oficina", refirió y consideró que el acuerdo fue un regalo a un sindicato.

Ante ello, dejó entrever que tomará acciones legales para impedir que esta medida continúe.

NUEVOS AMIGOS

En otro momento, resaltó el respaldo que viene recibiendo desde diversos sectores: “Durante el primer mandato, todo el mundo se oponía a mí. en este mandato, todo el mundo quiere ser mi amigo. No sé, mi personalidad cambió o algo así”.

El magnate habló durante más de una hora.

CONTRA LA PRENSA

Según The New York Times, el presidente electo pasó por alto una serie de temas antes de responder preguntas de los periodistas.

Y nuevamente calificó a la prensa de “muy corrupta” y prometió seguir emprendiendo acciones legales contra las organizaciones de noticias que, en su opinión, no lo han citado correctamente.

Por ejemplo, anunció que planeaba demandar al Des Moines Register por publicar una encuesta antes de las elecciones que resultó ser errónea. Además, reveló que estaba emprendiendo acciones legales contra “60 Minutes” por lo que dijo que era una cita incorrecta.

“Tenemos que poner en orden a la prensa. La prensa es muy corrupta. Casi tan corrupta como nuestras elecciones”, apuntó.



