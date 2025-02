Trump considera que la guerra entre Rusia y Ucrania podría acabar en semanas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el lunes con el presidente de Francia Emmanuel Macron. Ambos recibieron preguntas de la prensa desde la Oficina Oval en la Casa Blanca.

Al ser consultado sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, el mandatario estadounidense consideró que la guerra podría terminar en semanas.

"Creo que la guerra podría acabar pronto. En semanas. Eso creo. Creo que podríamos acabarla en semanas si somos listos. Si no lo somos, continuará y seguirá perdiendo gente joven y guapa que no debería estar muriendo. Y no queremos eso", señaló.

El encuentro dejó entrever las diferencias sobre la guerra que tiene Trump y su homólogo francés. Ambos mandatarios sostuvieron una reunión en el tercer aniversario del conflicto bélico, en un intento del bloque europeo de evitar que Estados Unidos continúe las negociaciones con Rusia.

Macron, por su parte, aseguró que la paz de Ucrania “no debe significar una rendición para Ucrania, ni un alto el fuego sin garantías. Además, agregó que "esta paz debe permitir la soberanía de Ucrania y que Ucrania negocie con otros participantes sobre asuntos que le afectan".

El mandatario francés señaló que "Europa está dispuesta a dar un paso al frente, a ser un socio fuerte, a hacer más por la defensa y la seguridad del continente". Esta medida significaría el envío de tropas a Ucrania para “marcar una presencia” y que sea garantía de seguridad para Kiev ante futuros ataques rusos.

Trump ha manifestado que Rusia no se opondría a un despliegue de tropas europeas. En ese sentido, en una rueda de prensa posterior a la reunión, señaló que “el presidente Macron está de acuerdo en que el coste y peso de asegurar la paz debe ser acarreado por los países de Europa, no solamente por Estados Unidos”.

