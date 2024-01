En una decisión sin precedente en Alemania, el Tribunal Constitucional (TC) decidió prohibir el financiamiento estatal al partido político Die Heimat (La Patria, en español) acusándolo de tener un ideario antidemocrático que busca quebrar el orden constitucional para instaurar un gobierno racista y xenófobo.

Die Heimat, conocido hasta hace un año con las siglas alemanas NPD, ya había sido vetado de recibir el dinero público en 2021, lo cual fue confirmado por el máximo órgano jurisdiccional del país europeo.

Este partido no podrá acceder al financiamiento del Estado al menos durante los próximos 6 años, según el fallo. En las últimas elecciones de Alemania, Die Heimat solo obtuvo el 0.1% de los votos, por lo cual no tiene representantes políticos en el Parlamento y no recibía ninguna ayuda financiera ni beneficio fiscal.

La decisión del TC se enmarca en momentos críticos de Alemania en que el también partido ultraderechista AFD, que pregona posturas similares a la de Die Heimat, obtiene cada vez más respaldo, llegando incluso a cubrir el 30% de la intención de voto en ciudades del este. El debate se centra en los alcances que podría tener una sentencia del TC de este tipo pero para esta agrupación.

