Tres personas parapléjicas logran caminar gracias a estimulación eléctrica en la médula espinal

Un hombre joven con las dos piernas paralizadas a raíz de un accidente de motonieve logró caminar en Estados Unidos gracias al implante de un electrodo y con ayuda de un andador, reveló un un artículo publicado este lunes en la revista Nature Medicine.

El hombre, tratado por un equipo de la Clínica Mayo (en Minesota) y la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) logró recorrer el equivalente de la longitud de un campo de fútbol en un año de ejercicios bajo estimulación eléctrica, una primicia para un parapléjico, subrayan los investigadores.

Otros dos casos también fueron presentados hoy en The New England Journal of Medicine (NEJM), que da cuenta de dos lesionados que retenían cierta capacidad sensorial en las piernas. Este segundo estudio estuvo a cargo de la Universidad de Lousville.

El diario español La Vanguardia cuenta sobre las tres experiencias. Indica que después de años de tratamiento sin poder recuperar el movimiento de sus extremidades inferiores, los pacientes fueron reclutados para dos ensayos independientes.

Los médicos los operaron para introducirles implantes en la médula espina, una vértebras por debajo de la lesión.

"Los implantes consisten en una red de electrodos que se pueden activar de forma personalizada para cada paciente, y que actualmente se utilizan para mitigar dolores intensos que no responden a fármacos", indica La Vanguardia.

Posteriormente los pacientes fueron sometidos a un intenso régimen de rehabilitación acompañada de estimulación de la médula espinal.

Tras un periodo de 15 y 85 semanas, los tres pacientes lograron dar pasos sobre una cinta de correr de forma autónoma, sin ayuda externa. También lograron caminar en suelo firme con diferentes grados de ayuda.

En los tres casos, los pacientes solo pueden caminar si reciben estimulación eléctrica. En caso contrario, pierden la capacidad de mover las piernas.

“Estamos en un estado muy temprano. El próximo paso será descubrir cómo funciona este tratamiento, por qué funciona y a qué tipos de pacientes puede ayudar”, ha declarado Kristin Zhao, investigadora de la Clínica Mayo y codirectora del estudio que ha publicado Nature Medicine.