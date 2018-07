Una mujer perdió a su esposo y a sus cuatro hijas en un accidente ocurrido el último viernes en Nueva Jersey ( Estados Unidos ).

Mary Rose Ballocanag (53) fue la única sobreviviente de la tragedia que se llevó a sus hijas Kaitlyn (20), Danna (17) y las gemelas Mellisa y Alisson (13). Así también su esposo Audie Trinidad. Según contaron sus familiares, ella fue hospitalizada con costillas, brazos y piernas rotas.

Tras una semana de vacaciones en Ocean City (Maryland), la familia retornaba a su casa en Teaneck cuando el conductor de una camioneta de carga pesada perdió el control y chocó frontalmente contra el minivan Toyota Sienna 1999 en el que viajaban los Trinidad.

Según informó la Policía Estatal de Delaware, sus cuatro hijas, que iban en la parte trasera del vehículo, perdieron la vida de manera inmediata. Ninguna de ellas tenía puesto el cinturón de seguridad. Audie Trinidad, su esposo y el padre de sus niñas, también fue declarado muerto.

(AP) (AP)

"GRANDÍSIMA TRAGEDIA"



"¿Cómo va a enterrar a cinco personas al mismo tiempo?", se interrogó Daniel, el hermano de Audie, en una charla con el New York Post. "No hay respuesta. Si alguien sabe la respuesta, que me llame o que me mande un mensaje. Dios dijo que hay un plan. ¿Cuál es el plan de Dios ahora? Esto una grandísima tragedia", agregó.

Mientras continuaba en recuperación de sus lesiones físicas, Ballocanag llamó a un amigo para decirle que "se han ido todos".

Autoridades de Nueva Jersey están tratando de establecer si Albert Hubbardse estaba bajo los efectos de alguna sustancia que lo hiciera perder el control de su camioneta. Hasta el momento, no ha sido acusado de ningún delito.

En tanto, allegados a la familia realizaron un encuentro donde rememoraron felices momentos de la familia y recordaron que Audie Trinidad llegó de Tailandia a Estados Unidos para realizar el sueño americano. Recordaron que se alistó en la USS Mount Whitney antes de iniciar su carrera como trabajador del Servicio Postal de Estados Unidos, según NorthJersey.com.

Se supo además que Kaitlyn estaba en la universidad y que Danna jugabaenel equipo de voleibol de su escuela secundaria. En tanto, las gemelas Melissa y Allison iban a asistir a un instituto en poco tiempo.

CUERPOS IRRECONOCIBLES



"Estoy tratando de que nos mantengamos todos juntos. No sabemos cómo nos las arreglaremos una vez que se presente la realidad. Se han ido todos", afirmó Daniel Trinidad.

"Mi hermano, el 4 de julio, me envió una foto. Todos se han ido en un abrir y cerrar de ojos. Sus cuerpos en la morgue son irreconocibles", agregó.