Unas 2 mil 750 toneladas de nitrato de amonio estaban almacenadas en el depósito del puerto de Beirut que explotó este martes provocando 78 muertes y 4.000 heridos, y daños sin precedentes en la capital libanesa, afirmó el primer ministro Hasan Diab.

“Es inadmisible que un cargamento de nitrato de amonio, estimado en 2 mil 750 toneladas, se halle desde hace seis años en un almacén, sin medidas preventivas. Esto es inaceptable y no podemos permanecer en silencio sobre este tema”, declaró el primer ministro durante la reunión del Consejo Superior de Defensa, según declaraciones citadas por un portavoz en rueda de prensa.

/ AFP / IBRAHIM AMRO

¿Qué es el nitrato de amonio y para qué se usa?

El nitrato de amonio es una sal blanca e inodora que se utiliza como base para muchos fertilizantes nitrogenados en forma de gránulos, aminonitratos, altamente solubles en agua y que los agricultores compran en grandes bolsas. No son productos combustibles, sino oxidantes.

Se emplea principalmente como fertilizante, por su alto contenido de nitrógeno, lo cual lo vuelve un abono de larga duración. Aunque el nitrato de amonio es un producto no inflamable, su producción de óxido nitroso (también conocido como gas de la risa) puede ser explosivo por reacción exotérmica, o sea que libera energía.

Esta sustancia también se usa dentro envases en frío inmediatos, como las bolsas de aire y en la fabricaicón de armamento militar.

¿Cuándo es explosivo el nitrato de amonio?

El director general de la Seguridad General, Abas, Ibrahim, había dicho que las explosiones podrían deberse a "materiales altamente explosivos confiscados desde hace años", pero agregó que la investigación determinará la "naturaleza exacta del incidente".

El nitrato de amonio también es un explosivo en su forma más pura, pero no tiende a ser sensible. Las temperaturas elevadas pueden causar esta reacción, generando óxido nitroso, que puede tan sensible como la dinamita.

Ha causado varios accidentes industriales o atentados como el cometido en 1995 en Oklahoma City, Estados Unidos, por un supremacista blanco.

Su detonación es posible en dosis medias y altas y en presencia de sustancias combustibles o fuentes intensas de calor.

Por ello, el almacenamiento del nitrato de amonio debe seguir estrictas normas para aislarlo de líquidos inflamables (gasolina, aceites, etc), líquidos corrosivos, sólidos inflamables o sustancias que emiten calor, entre otras sustancias prohibidos, según una hoja técnica del Ministerio de Agricultura francés.

El nitrato de amonio ha sido protagonista de numerosas tragedias -accidentales y criminales- en el mundo.

Uno de sus primero accidentes dejó 561 muertos en 1921 en una planta de BASF, en Oppau, Alemania.

En Francia, unas 300 toneladas de nitrato de amonio almacenado a granel en un hangar de la planta química AZF, en Toulouse, explotaron el 21 de septiembre de 2001, dejando 31 fallecidos. La deflagración se excuchó a 80 km a la redonda.

También en Estados Unidos, una terrible explosión en la planta de West Fertilizer, en Texas, dejó 15 muertos en 2013, tras explotar un depósito de nitratos de amonio por un incendio provocado.

Los investigadores cuestionaron la ausencia de estándares de almacenamiento para el producto en la planta texana.

El nitrato de amonio también se puede usar para fabricar explosivos. El 19 de abril de 1995, Timothy McVeigh detonó una bomba hecha con dos toneladas de fertilizante frente a un edificio federal en Oklahoma City, dejando 168 muertos y cerca de 700 heridos.

Efectos en la salud

Ingerir o inhalar nitrato de amonio puede causar la muerte. Entre los otros efectos que tiene en el ser humano se encuentran la taquicardia, los mareos, la dificultad para respirar, metahemoglobinemia -que sería la incapacidad de la sangre de liberar oxígeno a los tejidos y la haría de color marrón o azulado- e irritación en la piel.

Por ello se recomienda el uso de elementos de protección como lentes de seguridad química y guantes y ropa resistentes al calor.

Fuente: Agencias

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Líbano: Una fuerte explosión sacudió el puerto de Beirut