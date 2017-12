Tormenta tropical amenaza a México

La tormenta tropical Max se formó este miércoles en el Pacífico frente a México y se espera que cause fuertes lluvias en el estado sureño de Guerrero y en el vecino Oaxaca, donde un terremoto de 8.2 grados dejó 78 muertos la semana pasada.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), con sede en Miami, alertó que Max puede tocar tierra en Guerrero hoy y causar las precipitaciones en el país que intenta recuperarse del terremoto. Además, la Comisión Nacional del Agua de México informó que se esperan lluvias en los estados de Michoacán y Colima.

La semana pasada, el huracán Katia golpeó la costa de México en el Atlántico y, a inicios de setiembre, la tormenta tropical Lidia dejó siete muertos tras su paso por el estado de Baja California Sur.

Irma y sus muertos

En tanto, tres días después de azotar como un potente huracán el sureste de Estados Unidos, Irma sigue causando muertes en el estado de Florida, donde ayer se reportó el fallecimiento de ocho ancianos por problemas derivados del corte de energía, un caso en el que aún se investigan las causas directas.

Más de cuatro millones de hogares y comercios todavía no tienen electricidad. “Lo más difícil es no tener ni agua ni electricidad, y no saber cuándo volverá”, declaró Stasia Walsh, una septuagenaria de la ciudad costera de Naples.

Sabía que

- La Guardia Costera de EE.UU. reabrió tres de los principales puertos de Florida: Cañaveral, Jacksonville y Fernandina, que permanecían cerrados tras el paso del huracán Irma.



- En La Habana, unas 4,288 viviendas resultaron dañadas tras el recorrido del ciclón.



- La primera ministra británica, Theresa May, donará 27.6 millones de euros para los afectados en el Caribe por Irma.



- Los ocho ancianos de Florida tenían entre 71 y 99 años.