Todo lo que se sabe sobre los 14 hijos de Elon Musk de cuatro relaciones distintas

Elon Musk tiene al menos 14 hijos confirmados con cuatro mujeres diferentes. El mayor tiene 20 años y el último poco más de seis meses. La vida sentimental del magnate sudafricano no ha dejado de llamar la atención tras su cercanía con Donald Trump. De todos sus retoños, el más famoso es Lil X, de cuatro años, quien ha sido retratado al lado del presidente de los Estados Unidos en el Despacho Oval.

También es públicamente conocida su hija trans Vivian, quien ha roto relaciones con Musk.

TODOS LOS HIJOS DE MUSK

Justine Wilson (primera esposa, casados entre 2000 y 2008)

Es una autora canadiense con quien Musk tuvo sus primeros hijos mediante fecundación in vitro tras la pérdida de su primogénito Alexander, fallecido a las 10 semanas debido al síndrome de muerte súbita del lactante (SIDS). Musk ha descrito esta pérdida como profundamente dolorosa. De esta relación nacieron los gemelos Griffin y Vivian. El primero se mantiene fuera del ojo público.

En 2020, a los 16 años, Vivian inició su proceso de transición de género con el apoyo de su madre. En 2022, presentó una solicitud legal para cambiar su nombre y género en su certificado de nacimiento, adoptando el apellido de soltera de su madre, Wilson, y declarando que ya no deseaba estar relacionada con su padre biológico de ninguna manera.

Kai, Saxon y Damian son trillizos y tienen 19 años. No se sabe nada de sus vidas.

CLAIRE BOUCHER, CONOCIDA COMO GRIMES (relación intermitente entre 2018-2022)

Es una cantante y artista canadiense conocida por su estilo excéntrico, lo que se refleja en los nombres de sus hijos con Musk. X Æ A-Xii Musk (apodado X) nació en mayo de 2020. El nombre original era X Æ A-12, pero se modificó por requisitos legales de California y ahora es Lil X. Es frecuentemente visto con Musk en eventos públicos, como en el Despacho Oval en 2025.

Exa Dark Sideræl Musk (apodada "Y") nació en 2023 vía gestación subrogada Su nombre hace referencia a "exa" (una unidad computacional), "Dark" (materia oscura) y "Sideræl" (sideral, relacionado con las estrellas).

Otro hijo es Techno Mechanicus Musk (apodado "Tau"). Nació en 2022.

Es el tercer hijo con Claire, revelado en la biografía de Musk por Walter Isaacson.

En una publicación en X, Grimes se sintió incómoda por la presencia de su hijo en eventos con Trump: "No debería estar en público de esta manera. No vi esto, gracias por avisarme. Pero me alegro de que haya sido educado".

Grimes ha dicho en varias ocasiones que Musk no le deja ver a sus hijos y que le es imposible luchar contra los recursos que cuenta el magnate.

Musk y Grimes, en el mejor momento de la relación, estaban buscando una casa donde pudieran vivir con todos los hijos y las madres. El asesor de Donald Trump tiene un alto concepto de lo que debe ser una familia unida. Su deseo quedó en un anhelo frustrado tras la ruptura.

Shivon Zilis (ejecutiva de Neuralink)

Shivon Zilis es una directiva en Neuralink, y su relación con Musk ha sido descrita como profesional y personal, con hijos concebidos mediante fertilización in vitro.

Strider Musk nació en noviembre de 2021 y es gemelo de Axure. Luego nació Arcadia y Sheldon.

En marzo nació el cuarto hijo de ambos: Seldon Lycurgus.

Ashley St. Clair (supuesta madre, no confirmado oficialmente por Musk)

Ashley St. Clair es una escritora e influencer conservadora que afirmó en febrero de 2025 ser madre de un hijo de Musk.

El nombre se desconoce y tendría 6 meses de nacido.

