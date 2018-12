Los trágicos tiroteos que marcaron el 2018 [FOTOS]

El 2018 se termina con un saldo de sangre sin precedentes. Este año estuvo marcado por una serie de trágicos tiroteos que conmocionaron al planeta entero.

Distintas localidades como Parkland en Estados Unidos o Toronto en Canadá vivieron momentos de terror cuando se suscitaron estos ataques que cobraron la vida de personas inocentes.

A continuación, un repaso de los sangrientos tiroteos que enlutaron este año que está terminando.

- 14 de febrero: Un ex alumno expulsado por mala conducta lanzó varias bombas de humo antes de asesinar con un fusil de asalto a 17 personas de la escuela Stoneman Douglas, en Parkland, Florida.

"Tenemos 17 víctimas confirmadas. 12 de ellos estaban dentro del edificio, dos víctimas estaban justo fuera y otra en una calle adyacente. Dos personas perdieron la vida ya en el hospital", sostuvo en ese entonces Scott Israel, alguacil del condado de Broward, al norte de Miami.

Este tiroteo se produjo en el Día San Valentín, que tradicionalmente es celebrado en los centros escolares de Estados Unidos como un día de la amistad entre compañeros y profesorado.

- 18 de mayo: Un joven de 17 años identificado como Dimitrios Pagourtzis asesinó a 10 personas en un tiroteo en un instituto de Santa Fe en Texas. El acusado no tenía ningún antecedente y tampoco estaba en el registro de las autoridades.

El gobernador estatal, Greg Abbott, indicó que el autor del tiroteo tenía en mente poner fin al ataque con su suicidio, pero en su lugar se rindió ante los policías.

En las redes sociales del atacante se muestra cómo Pgourtzis colgó en su cuenta fotos de armas, de símbolos nazis y una camiseta con el lema "Born to kill".

- 28 de junio: Un hombre armado con una escopeta y granadas de humo abrió fuego en la redacción del periódico The Capital Gazette, en Annapolis, Maryland y dejó el saldo de al menos cinco personas muertas. La policía allanó el edificio y lo arrestó de inmediato.

El sospechoso Jarrod Ramos entró al recinto y “buscó a sus víctimas”, indicaron las autoridades. Traía granadas de humo y les disparó a los periodistas con una escopeta, dijo William Krampf, jefe interino de la policía del condado Anne Arundel.

Entre las víctimas estaba el veterano periodista y columnista Rob Hiaasen, de 59 años, hermano del novelista Carl Hiaasen. El ataque a la redacción hizo que la policía de Nueva York refuerce la seguridad en empresas periodísticas.

- 22 de julio: La policía de Toronto informó que tres personas murieron tras un tiroteo sucedido Canadá. Un hombre de 29 años abrió fuego y sembró el caos en un animado barrio griego.

Los testigos explicaron que habían escuchado cerca de una veintena de disparos, y que rápidamente se había dispuesto un operativo de seguridad.

El alcalde de Toronto, John Tory, indicó que este hecho significaba una verdadera "tragedia" y advirtió que el tiroteo es una "evidencia de un problema con las armas" en la ciudad.

Canadá a lo largo de toda su historia ha tenido bajos niveles de violencia armada, sobre todo si se compara con los altos índices en Estados Unidos, su vecino del sur.

- 26 de agosto: Un nuevo tiroteo sucedió en Jacksonville, Florida. David Katz, de 24 años, que participaba en un torneo de videojuegos asesinó a dos personas antes de suicidarse.

El hecho sucedió mientras se desarrollaba el campeonato de la liga del football americano (NFL), llamado Madden NFL 19, en el restaurante GLHF Game Bar.

Incluso, los disparos fueron escuchados a través de un video que grababa la competencia. Sin dudas, este ataque conmocionó una vez más al mundo.

- 20 de septiembre: Una mujer asesinó a tres personas y dejó herida a otras tres antes de suicidarse en el Centro de Distribución de farmacias Rite Aid de Aberdeen en Maryland.

El sheriff Jeffrey Gahler indicó que la mujer, una empleada temporal de 26 años, llegó a su lugar de trabajo en el centro de distribución de farmacias Rite Aid como cada día, antes de abrir fuego.

- 27 de octubre: Un ciudadano fue acusado de abrir fuego en la sinagoga Árbol de la Vida en Pittsburgh, Pensilvania. El ataque se produjo durante las ceremonias matutinas del Sabbat, asesinando a 11 personas e hiriendo a seis personas, entre ellas cuatro agentes.

Robert Bower, como fue identificado por las autoridades, irrumpió en la sinagoga Tree of Life alrededor de las 14 horas. "Todos los judíos deben morir", gritaba el hombre según dijeron los testigos.

El atacante fue detenido por la policía y trasladado a un hospital tras el enfrentamiento con las autoridades. La sinagoga es un macizo edificio de concreto con ventanales artísticos que representan temas bíblicos.

- 7 de noviembre: Un ex soldado asesinó a 12 personas, incluyendo un policía, al abrir fuego en un bar lleno de alumnos en Thousand Oaks, en California, Estados Unidos.

Las autoridades identificaron a Ian David Long, de 28 años, como el supuesto autor del tiroteo. Según las autoridades, el ataque provocó una estampida de cientos de asistentes a la noche del baile y llevó a algunos a utilizar los taburetes del bar para romper las ventanas en su afán de escapar.

Entre los muertos estaban 11 personas dentro del recinto, el atacante y un sargento que fue el primer agente en entrar al lugar de los hechos.

- 11 de diciembre: Seis personas murieron, incluido el autor, en un tiroteo en el interior de la Catedral Metropolitana de Campinas, una ciudad en el interior de Sao Paulo.

"No sabemos el motivo. Él no dijo nada. No sabemos quién es", afirmó el mayor Paulo Monteiro, oficial del Cuerpo de Bomberos que ayudó en el rescate de las víctimas.

El autor del hecho fue identificado como Euler Fernando Grandolpho, de 49 años. Además, se detalló que el hombre ingresó a la iglesia con una pistola y un revólver y disparó las personas que escuchaban una misa.

- 21 de diciembre: Al menos una persona falleció y otra resultó gravemente herida en un tiroteo en Viena. La oficina de prensa de la policía manifestó poco después que todo "se trataba de un ataque deliberado" contra personas concretas.

El incidente ocurrió a unos 100 metros de la céntrica Plaza de San Esteban. El gerente de ese restaurante, Harald Prochazka, declaró a los medios austríacos que los tres implicados en el tiroteo comieron juntos y una vez que salieron al pasaje uno de ellos disparó a los otros dos.

Con información de Agencias